36 bin kişiye ’hayal’ sattılar! Yalova’da 10 milyarlık vurgun: 5 bin yılda 1 gün tatil

'EN AZ 36 BİN KİŞİYİ 10 MİLYAR LİRA DOLANDIRDILAR'

Daha önce yapılan şikayetlerde takipsizlik kararı verilen suç duyurularının tekrar incelendiği soruşturmada ilginç bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin, devre mülk ve ucuz tatil için tesislerinde ağırladıkları kişileri, özel eğitim alan kişiler tarafından ikna edip sözleşme imzalatıldığı belirlendi. Bu zamana kadar aralarında hakimler, savcılar, üst düzey bürokratların da bulunduğu en az 36 bin kişiden 10 milyar liralık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.