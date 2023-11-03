40 tane timsah talihsiz adamı metrelerce sürükledi, diri diri yuttu! Geriye sadece terliği kaldı…

Kamboçyalı adam, kafese sürüklendikten sonra 40 timsah tarafından parçalandı. 72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylenirken olay görgü tanıkları tarafından şu sözlerle anlatıldı;