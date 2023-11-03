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Haberler Yaşam 40 tane timsah talihsiz adamı metrelerce sürükledi, diri diri yuttu! Geriye sadece terliği kaldı…
Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 11:33

40 tane timsah talihsiz adamı metrelerce sürükledi, diri diri yuttu! Geriye sadece terliği kaldı…

Dünya Kamboçya'da yaşanan korkunç olayın etkisinde. Luan Nam ismindeki bir adam 40 timsah tarafından kafeslerine sürüklendikten sonra diri diri parçalanarak yendi. Talihsiz adamın cesedinden kalıntılar zar zor toparlanabilirken, ondan geriye tek bir şey kaldı…

40 tane timsah talihsiz adamı metrelerce sürükledi, diri diri yuttu! Geriye sadece terliği kaldı…

Kamboçyalı adam, kafese sürüklendikten sonra 40 timsah tarafından parçalandı. 72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylenirken olay görgü tanıkları tarafından şu sözlerle anlatıldı;

40 tane timsah talihsiz adamı metrelerce sürükledi, diri diri yuttu! Geriye sadece terliği kaldı…

Luan Nam'ın cesedinin kalıntıları, Kamboçya'nın kuzeybatısındaki bir tatil beldesi olan Siem Reap'teki oldukça zorlu bir sınavdan sonra ailesi tarafından bulundu.

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40 tane timsah talihsiz adamı metrelerce sürükledi, diri diri yuttu! Geriye sadece terliği kaldı…

72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylendi.

40 tane timsah talihsiz adamı metrelerce sürükledi, diri diri yuttu! Geriye sadece terliği kaldı…

ViralPress'in Cuma günü yazdığına göre, Bay Luan bir timsahı yumurtlama kafesinden çıkarmaya çalışırken, bir timsahın çenesi kullandığı direğe kilitlendi ve onu bir muhafazaya çekti.

40 tane timsah talihsiz adamı metrelerce sürükledi, diri diri yuttu! Geriye sadece terliği kaldı…

Olaydan sonra çekilen bir fotoğrafta, ağzından bir parmak arası terlikle oturan bir timsah görülüyordu.

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