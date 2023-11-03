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40 tane timsah talihsiz adamı metrelerce sürükledi, diri diri yuttu! Geriye sadece terliği kaldı…
Giriş Tarihi: 03.11.2023 11:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
11:33
40 tane timsah talihsiz adamı metrelerce sürükledi, diri diri yuttu! Geriye sadece terliği kaldı…
Dünya Kamboçya'da yaşanan korkunç olayın etkisinde. Luan Nam ismindeki bir adam 40 timsah tarafından kafeslerine sürüklendikten sonra diri diri parçalanarak yendi. Talihsiz adamın cesedinden kalıntılar zar zor toparlanabilirken, ondan geriye tek bir şey kaldı…