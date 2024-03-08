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6 kişinin öldüğü bungalov faciasında skandal sözler: Kuzu benzetmesi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
10:16
6 kişinin öldüğü bungalov faciasında skandal sözler: Kuzu benzetmesi pes dedirtti!
Kırklareli İğneada'da geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinde bungalov evlerde tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan davada ilk duruşma gerçekleşti. 14 saat süren duruşmada tesis sahibi Bülent Bayrak'ın sözleri pes dedirtti: Kuzu bile su birikintisinden kurtulurdu