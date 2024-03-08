6 kişinin öldüğü bungalov faciasında skandal sözler: Kuzu benzetmesi pes dedirtti!

O SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI: HADSİZ!

Tesisin bulunduğu bölgenin alt tarafından yol geçtiğini ve yolun yanlış yapılması nedeniyle bazen yağış sonrası suların geri teptiğini ve kuzularının boğulduğunu söyleyen Bayrak, "Yüzme bilen herkes, kuzu bile su birikintisinden kurtulurdu" demesi üzerine selde kızı Mihriban Bağışlar ile damadı Selman Bağışlar'ı kaybeden Safiye Yaşa, "Benim kızım yüzme biliyordu. Yüzme bilmeyen kuzu değildi. Benim çocuğum kuzu mu hadsiz?" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi.

Sisli Vadi'nin üzerine olduğu şirketin yöneticileri olarak gözüken Büşra Gökgöz ile Cenan Aydın ise Bülent Bayrak'ın boşanma aşamasında olduğu ve ekonomik zorluk nedeniyle haciz geldiği için kendilerinin kağıt üzerinde şirket yöneticisi olarak gösterildiklerini ancak hiçbir yetkilerinin olmadığını savundu.