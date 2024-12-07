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Haberler Yaşam 6 yaşındaki Şirin Elmas mezarlıkta öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.12.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:14

6 yaşındaki Şirin Elmas mezarlıkta öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu!

Korkunç olay Şişli-Feriköy'de gündüz saatlerinde meydana gelmişti. Oyun oynamak için dışarıya çıkan Şirin Elmas Hanilçi'nin yanına gelen kağıt toplayıcısı Mustafa Ören tarafından önce istismara uğrayıp sonra öldürülmüştü. İstenen ceza belli oldu. İşte haberin detayları...

AA
6 yaşındaki Şirin Elmas mezarlıkta öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu!

Kamera kayıtlarına göre Şirin'in olay günü saat 16.35 sıralarında tek başına Avukat Caddesi'nden Ülker Sokak istikametine, oradan da Poyraz 1 Sokağa girdiği, bu sokağın girişinde sanık Mustafa Örün'ün hurda toplama aracıyla Şirin'in yanına geldiği, iletişimde bulunmaya ve yakınlık kurmaya başladığı anlatıldı. İddianamede, sanık Örün'ün yürüdükleri yol boyunca Şirin'le konuştuğu, çöp konteynerlerinin yanında durup bir yandan kağıt topladığı, saat 16.45 sıralarında Şirin'le Poyraz 1 Sokak ve Hasret Caddesi kesişimine gelip, buradan Feriköy Mezarlığı istikametine doğru ilerlediği kaydedildi.

6 yaşındaki Şirin Elmas mezarlıkta öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu!

SESİNİ DUYURMASINA EŞARPLA ENGEL OLDU

Sanığın Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nın giriş kapısına yakın tenha alandaki iki mezar arasına götürdüğü, burada cinsel istismarda bulunmak üzere önce ağzına eşarp sokup sesini duyurmasına engel olduğu belirtilen iddianamede, çocuğun sanıktan kurtulmak için çaba harcadığı ancak başaramadığı ifade edildi.

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6 yaşındaki Şirin Elmas mezarlıkta öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu!

İddianamede, sanık Mustafa Örün'ün istismarda bulunduktan sonra delilleri ortadan kaldırmak, suçu gizlemek ve yakalanmamak için Şirin'i öldürmeye karar verdiği, ağzına tıkadığı eşarbı çıkartarak boynuna doladığı ve bu şekilde küçük kızı öldürdüğü tespitine yer verildi. Sanığın, öldüğünden emin olduktan sonra Şirin'e kıyafetlerini giydirdiği, iki mezar arasına yatırarak üzerini otlarla örttüğü aktarılan iddianamede, "Olayın cereyan ediş şekli dikkate alındığında, sanığın maktul çocukla karşılaştığı ilk andan itibaren cinsel amaçlarla hareket ettiği, kendisini bir şekilde manipüle ederek yanında tuttuğu, uğrak bir yer olmayan mezarlığa götürmeye karar verdiği, maktulle ilerlerken bir yandan kağıt toplamaya devam ederek dikkati çekmemeye çalıştığı anlaşılmıştır." denildi.

6 yaşındaki Şirin Elmas mezarlıkta öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu!

ADLİ TIP RAPORUNDA ŞİRİN'İN ÖLÜMÜNÜN BOĞULMADAN KAYNAKLANDIĞI YER ALDI

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporuna göre Şirin'in vücudunda ve dış genital organlarında travmatik bulgular saptandığı, ölümünün ise boğulma nedeniyle oksijensiz kalma sonucu meydana geldiği belirtilen iddianamede, olayın ardından tutuklanan sanığın ifadesine de yer verildi.

6 yaşındaki Şirin Elmas mezarlıkta öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu!

İfadesinde, Feriköy'de kağıt toplarken karşılaştığı küçük kızın 100 lira istediğini, kendisinin de yanında para olmadığını söylediğini ileri süren sanık Örün'ün, "Sonrasında yürümeye devam ettim. Bu kız da peşimden gelmeye başladı. Yürüme esnasında benden iki kez daha para istedi. Birlikte Feriköy Mezarlığı'na kadar yürüdük. Ben param olmadığını söyledikçe çocuk, 'Sende para var.' şeklinde karşılık veriyordu. Mezarlık dış kapısından içeriye girdiğimde kız da benimle birlikte girdi." dediği belirtildi.

SANIK İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sanık Örün'ün ifadesinde, mezarlıktayken kız çocuğunun tekrarlanan para taleplerini reddettiğini, çocuk kendisine hakarette bulununca da sinirlendiğini ileri sürdüğü kaydedilen iddianamede, sanığın, çocuğun üzerindeki eşarbı alıp ağzına tıkayarak cinsel istismarda bulunduğunu, sonrasında da eşarbı boğazına dolayıp çocuğu boğduğunu itiraf ettiği anlatıldı. İddianamede, sanığın ifadesinde, nefes almadığından emin olduğu çocuğa kıyafetlerini giydirdiğini ve iki mezar arasına yatırarak otlarla üzerini örttüğünü söylediği, "Kız çocuğunu, cinsel saldırıda bulunduğumu ailesine söyleyeceğinden endişelendiğim için öldürmeye karar verdim." dediği aktarıldı. Gözaltına alındıktan sonra kızın bulunduğu yeri polis ekiplerine gösterdiğini belirten sanık, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

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