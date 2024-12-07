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6 yaşındaki Şirin Elmas mezarlıkta öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024
17:14
6 yaşındaki Şirin Elmas mezarlıkta öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu!
Korkunç olay Şişli-Feriköy'de gündüz saatlerinde meydana gelmişti. Oyun oynamak için dışarıya çıkan Şirin Elmas Hanilçi'nin yanına gelen kağıt toplayıcısı Mustafa Ören tarafından önce istismara uğrayıp sonra öldürülmüştü. İstenen ceza belli oldu. İşte haberin detayları...