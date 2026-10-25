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8 milyon çocuk için güvenli internet dönemi! Sosyal medya yaş düzenlemesi 1 Kasım'da başlıyor
Giriş Tarihi: 25.10.2026 07:17
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 07:18
8 milyon çocuk için güvenli internet dönemi! Sosyal medya yaş düzenlemesi 1 Kasım'da başlıyor
Çocukları küresel algoritma çetelerinin elinden kurtaracak sosyal medya yaş düzenlemesi 1 Kasım'da uygulanmaya başlayacak. Türkiye'de 6-15 yaş arası çocuklarda sosyal medya kullanımı yüzde 66 seviyesine yükseldi. 31 Mart 2027'ye kadar çocuklara ait 10 milyon hesap için doğrulama süreci işletilecek.