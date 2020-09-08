Abramoviç'in yatı Bodrum'da

İngiliz futbol takımının Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in 1.2 milyar dolarlık ultra lüks yatı 'Eclipse', Bodrum açıklarında görüldü. Hiçbir limana sığmayan yat, Yalıkavak açıklarına demirlendi. Dünyanın en büyük yatında ise füzesavardan helikoptere, yüzme havuzunda denizaltısına kadar birçok özellik yer alıyor.