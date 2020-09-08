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Abramoviç'in yatı 'da

Rus milyarder Roman Abramoviç'in 1.2 milyar dolarlık ultra lüks yatı 'Eclipse', Bodrum açıklarına demirledi.

Giriş Tarihi: 08.09.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 18:58
Abramoviç'in yatı Bodrum'da

İngiliz futbol takımının Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in 1.2 milyar dolarlık ultra lüks yatı 'Eclipse', açıklarında görüldü. Hiçbir limana sığmayan yat, Yalıkavak açıklarına demirlendi. Dünyanın en büyük yatında ise füzesavardan helikoptere, yüzme havuzunda denizaltısına kadar birçok özellik yer alıyor.

Abramoviç'in yatı Bodrum'da

İngiltere'nin ünlü futbol takımlarından Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç'in 1.2 milyar dolarlık ultra lüks yatı 'Eclipse' açıklarına demir attı. Hiçbir limana sığmayan yat Yalıkavak açıklarında demirledi.

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Abramoviç'in yatı Bodrum'da

İngiltere'nin ünlü futbol takımlarından Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç'in 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.2 milyar dolarlık 'Eclipse' isimli yatını görenler bakakaldı.

Abramoviç'in yatı Bodrum'da

Büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulamayan yat, Yalıkavak Koyu'na demirledi. Abramoviç'in korumaları yat ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Abramoviç'in yatı Bodrum'da

1.2 milyar dolarlık 163,5 metre uzunluğundaki dev yat dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. "Eclipse" adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip.

Abramoviç'in yatı Bodrum'da

İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.

Abramoviç'in yatı Bodrum'da

Ultra mega yatın içerisinde toplam 180 personel çalışıyor. Bunların 100'ü ise Abramoviç'in koruma ekibi olarak biliniyor.

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