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Haberler Yaşam Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 16:30

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuç tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 ikinci dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde yapıldı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler, sonuçlarını heyecanla bekliyor. Şimdi gözler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak sonuçlarda. MEB'in yayımladığı takvime göre, sonuçlar Nisan ayında duyurulacak. Peki; 2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda başarıyla gerçekleştirildi. Sınavların ardından öğrenciler, sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor.MEB'in yayımladığı takvime göre, AÖL sınav sonuçları Nisan ayında açıklanacak. Peki; AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuç tarihi

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarına https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler.

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Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuç tarihi

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuç tarihi

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuç tarihi