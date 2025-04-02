Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda başarıyla gerçekleştirildi. Sınavların ardından öğrenciler, sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor.MEB'in yayımladığı takvime göre, AÖL sınav sonuçları Nisan ayında açıklanacak. Peki; AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.