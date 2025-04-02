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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
16:30
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sonuç tarihi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 ikinci dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde yapıldı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler, sonuçlarını heyecanla bekliyor. Şimdi gözler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak sonuçlarda. MEB'in yayımladığı takvime göre, sonuçlar Nisan ayında duyurulacak. Peki; 2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.