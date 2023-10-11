Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Stüdyo buz kesti: "...minimum 5 katı" açıklaması dudak uçuklattı!

"Çok büyük geliyoruz. Beyaz Show yılbaşında olacak. Beyazıt Öztürk benim televizyon sektöründe takdir ettiğim insanlardan biridir. Hem kalbine hem de işine büyük hayranlığım var. Yılbaşında akılları alacak bir Beyaz Show olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Yılbaşı gecesi nefes almadan izleyeceğiz. Onu arada yapması için sıkıştır. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var"