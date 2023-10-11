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Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Stüdyo buz kesti: "...minimum 5 katı" açıklaması dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:57
Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
11:57
Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Stüdyo buz kesti: "...minimum 5 katı" açıklaması dudak uçuklattı!
Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı ve iş insanı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda yıllık kazancı ile ilgili sorulara yanıt verdi. Programın sunucusu şaşkınlığını gizleyemezken, stüdyo adeta buz kesti.