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Haberler Yaşam Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Stüdyo buz kesti: "...minimum 5 katı" açıklaması dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 11:57

Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Stüdyo buz kesti: "...minimum 5 katı" açıklaması dudak uçuklattı!

Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı ve iş insanı Acun Ilıcalı katıldığı bir programda yıllık kazancı ile ilgili sorulara yanıt verdi. Programın sunucusu şaşkınlığını gizleyemezken, stüdyo adeta buz kesti.

Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Stüdyo buz kesti: ...minimum 5 katı açıklaması dudak uçuklattı!

Acun Ilıcalı, katıldığı programda Beyaz Show'un yılbaşında ekranda olacağının müjdesini verdi. Öte yandan Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'nin yıllık kazandığı parayı açıklayınca stüdyadikiler ve ekran başındakiler şaşkınlığını gizleyemedi.

Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Stüdyo buz kesti: ...minimum 5 katı açıklaması dudak uçuklattı!

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un yılbaşında ekrana döneceğinin müjdesini verdi.

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Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Stüdyo buz kesti: ...minimum 5 katı açıklaması dudak uçuklattı!

Sunumu ve eğlenceli kimliğiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama Beyaz Show'un döneceğinin söylemişti. Işık'ın "Beyaz Show olacak mı?" sorusu üzerine konuşan Acun Ilıcalı şöyle dedi:

Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Stüdyo buz kesti: ...minimum 5 katı açıklaması dudak uçuklattı!

"Çok büyük geliyoruz. Beyaz Show yılbaşında olacak. Beyazıt Öztürk benim televizyon sektöründe takdir ettiğim insanlardan biridir. Hem kalbine hem de işine büyük hayranlığım var. Yılbaşında akılları alacak bir Beyaz Show olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Yılbaşı gecesi nefes almadan izleyeceğiz. Onu arada yapması için sıkıştır. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var"

Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Stüdyo buz kesti: ...minimum 5 katı açıklaması dudak uçuklattı!

İngiltere Championship'te bu sezon geride kalan 11 resmi maçta topladığı 17 puanla 9. sırada yer alan ve play-off potasıyla arasında 1 puan bulunan Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, takımının yalnızca bir senede kazandığı parayı açıkladı. Ekran başındaki seyirciler ve o anda stüdyoda bulunanlar hayretler içinde kaldı.

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