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Adana’daki depremde 96 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitten 'beton kanseri' savunması!
Giriş Tarihi: 09.10.2023 17:14
Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
17:14
Adana’daki depremde 96 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitten 'beton kanseri' savunması!
Adana'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılıp, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün (72), ilk duruşmada, "6 Şubat'ta büyük, şiddetli bir deprem yaşandı. Binanın yıkılma sebebi ilk olarak bu şiddettir. Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların 'beton kanseri'ne neden olmasıdır" şeklinde konuştu. İşte davanın detayları