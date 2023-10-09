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Haberler Yaşam Adana’daki depremde 96 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitten 'beton kanseri' savunması!
Giriş Tarihi: 09.10.2023 17:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 17:14

Adana’daki depremde 96 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitten 'beton kanseri' savunması!

Adana'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılıp, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün (72), ilk duruşmada, "6 Şubat'ta büyük, şiddetli bir deprem yaşandı. Binanın yıkılma sebebi ilk olarak bu şiddettir. Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların 'beton kanseri'ne neden olmasıdır" şeklinde konuştu. İşte davanın detayları

DHA
Adana’daki depremde 96 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitten ’beton kanseri’ savunması!

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı, 28 daireli Alpargün Apartmanı da yıkıldı. Kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğü binanın enkazında, 96 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binaya ilişkin soruşturma başlatılırken, KKTC'ye kaçan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandı.

Adana’daki depremde 96 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitten ’beton kanseri’ savunması!

Adana'ya getirilen ve gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz?" sorusuna "Mukadderat" diyerek cevap veren Alpargün, tutuklandı. 'Bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme' suçundan hakkında dava açılan Alpargün, bugün Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya katıldı.

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Adana’daki depremde 96 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitten ’beton kanseri’ savunması!

Savunma yapan sanık Alpargün, yakınlarını kaybedenlerin maddi zararını karşılayacağını söyledi. 1994'te inşasına başlanıp, 1996'da tamamlanan Alpargün Apartmanı'nın dönemin yasalarına ve deprem yönetmenliğine tamamen uygun yapıldığını belirten Alpargün, "Denetimin ardından gereken tüm ruhsatlar ve son olarak iskan alındı.

Adana’daki depremde 96 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitten ’beton kanseri’ savunması!

Hiç eksik malzeme kullanmadım. Adana'da o dönem 3 büyük deprem oldu. Bu depremlerde binamız hasar almadı. Aradan 26 yıl geçti. 6 Şubat'ta büyük, şiddetli bir deprem yaşandı. Binanın yıkılma sebebi ilk olarak bu şiddettir. Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların 'beton kanseri'ne neden olmasıdır. Ayrıca su demirlere de zarar vermiştir" dedi.

Adana’daki depremde 96 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitten ’beton kanseri’ savunması!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözaltına alınmasına ilişkin de Alpargün, "72 yaşındayım. Olayın şokuyla travma yaşadım. Her depremzede gibi uzaklaşmak istedim. Kaçmak için gitmedim zaten amacım o olsa başka yere giderdim. Arandığımı öğrenince gidip, bizzat polise teslim oldum. 40 yıldır bu işi yapıyorum. İnsanları hep mutlu etmeye çalıştım.

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