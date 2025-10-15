Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

YAVAŞ YAVAŞ AYDINLANAN

Yavaş yavaş aydınlanan

Bir denizaltı âlemi,

Yosunlu bir boşluktan

Çekiyor kendine beni.



Bir yıldız uzaklığında

Uyanıyor birer birer

Ürkek bulanıklığında

Zamanı bölen şekiller.



Ey sükûtun bir nefeste

Yaktığı billûr âvize!

Bu esrarlı müselleste

Gökler yakınlaştı bize..



Aydınlığın hendesesi

Sonsuzluk bahçendir senin;

Dinleyin geliyor sesi

Arılarla böceklerin!



Bilirim kimse içemez

Üstüste aynı pınardan,

Bir veda gibi her nefes

Alışılmış kıyılardan.



Hangi güvercin kanadı

Köpükten çırpınışında,

Bu sarayı tamamladı

Her tesâdüfün dışında;





Ve hangi el boş geceden

Uzattı bu altın tası,

Sızdıkça bir düşünceden

Günlerin kızıl meyvası?



Ey eşiğinde bir ânın

Durmadan değişen şeyler!

Başucunda her rüyânın

Bu aydınlık oyun bekler...

İNCELEMESİ

Şair, ilk dörtlükte gün ışığının deniz altı dünyasını aydınlattığını ve yosunlu bir boşlukta kendisini o büyüleyici, başka bir aleme çektiğini ifade eder. İkinci dörtlükte, yıldızlar kadar uzak ve anlaşılmaz şekillerin denizin bulanık ve ürkek sularında uyandığını anlatır. Üçüncü dörtlükte, denizin billur gibi saf ve temiz güzelliğinin gökyüzünü yakınlaştırdığını ve bu güzelliğin gökten kaynaklandığını vurgular. Dördüncü dörtlükte doğanın sunduğu güzelliklere değinirken, beşinci dörtlükte doğanın uyandırdığı duyguları –acı ve sevinci– adeta bir oyun gibi tasvir ederek doğayla insan ruhu arasındaki bağı gözler önüne serer.