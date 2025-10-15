Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

YAVAŞ YAVAŞ AYDINLANAN
Yavaş yavaş aydınlanan
Bir denizaltı âlemi,
Yosunlu bir boşluktan
Çekiyor kendine beni.
Bir yıldız uzaklığında
Uyanıyor birer birer
Ürkek bulanıklığında
Zamanı bölen şekiller.
Ey sükûtun bir nefeste
Yaktığı billûr âvize!
Bu esrarlı müselleste
Gökler yakınlaştı bize..
Aydınlığın hendesesi
Sonsuzluk bahçendir senin;
Dinleyin geliyor sesi
Arılarla böceklerin!
Bilirim kimse içemez
Üstüste aynı pınardan,
Bir veda gibi her nefes
Alışılmış kıyılardan.
Hangi güvercin kanadı
Köpükten çırpınışında,
Bu sarayı tamamladı
Her tesâdüfün dışında;
Ve hangi el boş geceden
Uzattı bu altın tası,
Sızdıkça bir düşünceden
Günlerin kızıl meyvası?
Ey eşiğinde bir ânın
Durmadan değişen şeyler!
Başucunda her rüyânın
Bu aydınlık oyun bekler...
İNCELEMESİ
Şair, ilk dörtlükte gün ışığının deniz altı dünyasını aydınlattığını ve yosunlu bir boşlukta kendisini o büyüleyici, başka bir aleme çektiğini ifade eder. İkinci dörtlükte, yıldızlar kadar uzak ve anlaşılmaz şekillerin denizin bulanık ve ürkek sularında uyandığını anlatır. Üçüncü dörtlükte, denizin billur gibi saf ve temiz güzelliğinin gökyüzünü yakınlaştırdığını ve bu güzelliğin gökten kaynaklandığını vurgular. Dördüncü dörtlükte doğanın sunduğu güzelliklere değinirken, beşinci dörtlükte doğanın uyandırdığı duyguları –acı ve sevinci– adeta bir oyun gibi tasvir ederek doğayla insan ruhu arasındaki bağı gözler önüne serer.