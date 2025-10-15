Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar'ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi
Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

İnsanın zamanla, bilinçle ve ruhun derin katmanlarıyla kurduğu ilişkiyi en zarif biçimde anlatan dizeler, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden dökülür. Onun şiirlerinde geçmişin hüznüyle geleceğin umudu, rüya ile gerçek arasında ince bir denge kurulur. Uzun ya da kısa, düşündürücü ve büyüleyici Tanpınar şiirleri, edebiyatseverler için hem bir duygu atlası hem de ruhu besleyen bir sığınaktır. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en güzel şiirleri ve incelemesi...

Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

Ahmet Hamdi Tanpınar, zaman, rüya ve insan ruhunun derinliklerini şiirle buluşturan benzersiz bir şairdir. Onun dizelerinde geçmişle bugün, gerçek ile hayal, bilinç ile düş iç içe geçer. Tanpınar'ın şiirleri, yalnızca duyguların değil; düşüncenin, estetiğin ve içsel bir arayışın da ifadesidir. Her mısrasında zamanı durdurmak, anın içindeki sonsuzluğu hissettirmek ister. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en güzel şiirleri ve incelemesi...

Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

NE İÇİNDEYİM ZAMANIN

Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpâre, geniş bir ânın
Parçalanmaz akışında.

Bir garip rüyâ rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil,
Rüzgârda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil.

Başım sükûtu öğüten
Uçsuz, bucaksız değirmen;
İçim muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş;

Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim...

İNCELEMESİ

Şair, ilk dörtlükte zamanla kurduğu ilişkiyi derin bir anlamla dile getirir. Zamanın ne tamamen içinde ne de dışında olduğunu, onunla birlikte var olan bir bütünlük hissettiğini söyler. İkinci dörtlükte ise en hafif varlıkların bile –örneğin rüzgârda savrulan bir tüyün– zamanın ağırlığından kurtulamadığını vurgular. Zamanı bir değirmene benzeten şair, kendisini o değirmende öğütülen bir buğday tanesi gibi görür. Bu benzetmeyle, zamanın insanı dönüştüren ve olgunlaştıran yönünü anlatır. Son dörtlükte ise dünyanın zaman karşısındaki yenilgisini ve bu akış içinde kendi varlığının sessizce sürüp gittiğini, yani yaşamın zamanla iç içe bir yolculuk olduğunu dile getirir.

Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

SABAH

Serin rüzgârlara pencereni aç!
Karşında fecirle değişen ağaç,
Bak, seyret ağaran rengini ufkun
Mahmur gözlerinde süzülsün uykun.
Bırak saçlarınla oynasın rüzgâr.
Gümüş çıplaklığı bir başka bahar
Olan vücudunu ondan gizleme.
Ne varsa hepsini boyun, saç, meme,
Esîrden dudaklar okşasın sevsin
Mademki geceden daha güzelsin!

İNCELEMESİ

Şair, bu şiirinde sabahı tasvir ederek ona insanî bir nitelik kazandırmıştır. Ardından gece ile sabahı karşılaştırarak, "madem ki geceden daha güzelsin" ifadesiyle sabahın geceye üstünlüğünü vurgular ve böylece iki varlık arasında bir diyalog, karşılıklı konuşma izlenimi oluşturur.

Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

YAVAŞ YAVAŞ AYDINLANAN

Yavaş yavaş aydınlanan
Bir denizaltı âlemi,
Yosunlu bir boşluktan
Çekiyor kendine beni.


Bir yıldız uzaklığında
Uyanıyor birer birer
Ürkek bulanıklığında
Zamanı bölen şekiller.


Ey sükûtun bir nefeste
Yaktığı billûr âvize!
Bu esrarlı müselleste
Gökler yakınlaştı bize..


Aydınlığın hendesesi
Sonsuzluk bahçendir senin;
Dinleyin geliyor sesi
Arılarla böceklerin!


Bilirim kimse içemez
Üstüste aynı pınardan,
Bir veda gibi her nefes
Alışılmış kıyılardan.


Hangi güvercin kanadı
Köpükten çırpınışında,
Bu sarayı tamamladı
Her tesâdüfün dışında;


Ve hangi el boş geceden
Uzattı bu altın tası,
Sızdıkça bir düşünceden
Günlerin kızıl meyvası?


Ey eşiğinde bir ânın
Durmadan değişen şeyler!
Başucunda her rüyânın
Bu aydınlık oyun bekler...

İNCELEMESİ

Şair, ilk dörtlükte gün ışığının deniz altı dünyasını aydınlattığını ve yosunlu bir boşlukta kendisini o büyüleyici, başka bir aleme çektiğini ifade eder. İkinci dörtlükte, yıldızlar kadar uzak ve anlaşılmaz şekillerin denizin bulanık ve ürkek sularında uyandığını anlatır. Üçüncü dörtlükte, denizin billur gibi saf ve temiz güzelliğinin gökyüzünü yakınlaştırdığını ve bu güzelliğin gökten kaynaklandığını vurgular. Dördüncü dörtlükte doğanın sunduğu güzelliklere değinirken, beşinci dörtlükte doğanın uyandırdığı duyguları –acı ve sevinci– adeta bir oyun gibi tasvir ederek doğayla insan ruhu arasındaki bağı gözler önüne serer.

Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

BENDEDİR KORKUSU

Bendedir korkusu biten şeylerin
Çelik gagasında fecri taşıyan
Mavi Kartal benim...
Pençelerimde
Asılmış bir zümrüt gibidir hayat
Sonsuzluk ısırır güzel kavsimde
Susamış bir ceylan gibi zaman!

İNCELEMESİ

Şair, bu şiirinde kendisini bir kartala benzetir ve biten her şeyden doğan korkuların kendi içinde olduğunu ifade eder. Hayatın sonsuz bir akış içinde kaybolduğunu, pençelerinde yaşamı bir ceylana benzeterek hayattan edindiği deneyimlerin kendisine kazandırdıklarını anlatır. Ayrıca, zamana karşı yenilmediğini vurgulayarak direncini ve kararlılığını ortaya koyar.

Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

YAĞMUR

"Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde,
Bir parça uzaklaş kederlerinden.
Bir ruh gülümsüyor gibi derinden,
Mehtabın ördüğü saatler nerde?
Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin,
Yağmur ince ince toprağa sinsin,
Bir başka alemden gelmiş gibisin,
Dalmış gözlerinle pencerelerde"

Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

ÖZLEM

Kime dokunsam sensin
Kimi çağırsa dudaklarım...
Başımın tacı, canım efendim.
Görünmez çığlıklarımı gören
Eğilmez başımı öpensin.
Sen bir deniz derinliğisin
Uslanmak bilmez kederler ülkesi...
Coşup yağan fırtına sessizliğim
Kül kedisi yorgunluğunda kalbim
Masalcı ninesini arıyor

Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

SONBAHAR

"Durgun havuzları işlesin bırak
Yaprakların güneş ve ölüm rengi,
Sen kalbini dinle, ufkuna bak.

Düşünme mevsimi inleten rengi
Elemdir mest etsin ruhunu
Eser rüzgarların durgun ahengi.

Yan yana sessizce mevsimle keder
Hicrana aldanmış kalbimde gezin
Esen rüzgarlara sen kendini ver."

Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri - Ahmet Hamdi Tanpınar’ın En Güzel Şiirleri ve İncelemesi

BURSA'DA ZAMAN

"Bursa'da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdıyan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarîlerin en ilâhisi.

Bir zafer müjdesi burda her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvası,
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Şanlı hikâyesi binlerce erin
Sesi nabzım olmuş hengâmelerin
Nakleder yâdını gelen geçene."