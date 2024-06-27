AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz Aile Destek Programı yardımı ne zaman yatacak, uzatılacak mı?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor. . Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, bu ay ödenecek mi?