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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz Aile Destek Programı yardımı ne zaman yatacak, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
18:35
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Temmuz Aile Destek Programı yardımı ne zaman yatacak, uzatılacak mı?
Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 12 ay olarak planlanan ödemeler, geçtiğimiz sene bir kez daha uzatılmış ve her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenmişti. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, bu ay ödenecek mi, ne zaman son?