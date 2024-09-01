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Giriş Tarihi: 01.09.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 18:19

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHİ EYLÜL 2024 | Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Eylül ayının ilk haftasına giriş yapılmasının ardından başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı tutarlarda ödeniyor. Her ay belirlenen tarihlerde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılan ödemeler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tarihler...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHİ EYLÜL 2024 | Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Eylül ayı aile destek ödeme tarihleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı Aile Destek ödemeleri, her ay belirlenen tarihlerde hak sahiplerine ödeniyor. Geçtiğimiz ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 3,8 milyar lira ödeme yapılmıştı. Peki, 2024 Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHİ EYLÜL 2024 | Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!

12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHİ EYLÜL 2024 | Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHİ EYLÜL 2024 | Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHİ EYLÜL 2024 | Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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