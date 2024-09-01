Giriş Tarihi: 01.09.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
18:19
AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHİ EYLÜL 2024 | Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Eylül ayının ilk haftasına giriş yapılmasının ardından başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı tutarlarda ödeniyor. Her ay belirlenen tarihlerde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılan ödemeler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tarihler...