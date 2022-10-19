Haberler Yaşam Akın Akınözü kimdir? Tuzak dizisinin Umut’u Akın Akınözü kaç yaşında, nereli, sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?

Giriş Tarihi: 19.10.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 16:34

TV8 ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Tuzak, ekran yolculuğuna başlıyor. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Umut karakterine hayat veren Akın Akınözü hayatı ve kariyeri ile araştırma konusu oldu. İzleyiciler, ilk bölümün ardından ''Tuzak Umut kimdir, hangi oyuncu oynuyor?'' sorularına yanıt arıyor olacak. Peki, Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte, Tuzak dizisinin Umut'u Akın Akınözü hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler…