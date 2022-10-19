Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Akın Akınözü kimdir? Tuzak dizisinin Umut’u Akın Akınözü kaç yaşında, nereli, sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 16:34

Akın Akınözü kimdir? Tuzak dizisinin Umut’u Akın Akınözü kaç yaşında, nereli, sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?

TV8 ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Tuzak, ekran yolculuğuna başlıyor. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Umut karakterine hayat veren Akın Akınözü hayatı ve kariyeri ile araştırma konusu oldu. İzleyiciler, ilk bölümün ardından ''Tuzak Umut kimdir, hangi oyuncu oynuyor?'' sorularına yanıt arıyor olacak. Peki, Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte, Tuzak dizisinin Umut'u Akın Akınözü hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler…

Akın Akınözü kimdir? Tuzak dizisinin Umut’u Akın Akınözü kaç yaşında, nereli, sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?

TV8 ekranlarının yeni dizisi Tuzak, yayın hayatına başlıyor. Birçok ünlü oyuncuyu buluşturan dizi, Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşacak. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Akın Akınözü başrol karakter Umut rolüne hayat veriyor. İlk bölümün ardından Tuzak Umut kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Tuzak dizisinin Umut'u Akın Akınözü rol aldığı diziler, filmler ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan hakkında bilgiler…

Akın Akınözü kimdir? Tuzak dizisinin Umut’u Akın Akınözü kaç yaşında, nereli, sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?

TUZAK'IN UMUT'U AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

22 Eylül 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Akın Süreyya Akınözü, Büyük Kolej mezunu olarak lise hayatını tamamladı.

General Studies IC Berkeley Applied Math(Uygulamalı Matematik) alanında da lisans eğitimi alan Akın Akınözü, üniversite hayatını bitirdikten sonra oyunculuğa yöneldi.

Oyunculuk eğitimleri alan Akınözü, 2015 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akın Akınözü kimdir? Tuzak dizisinin Umut’u Akın Akınözü kaç yaşında, nereli, sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?

Ardından Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem ve Payitaht: Abdülhamid dizilerinde rol alan Akınözü, asıl çıkışını ise 2019-2021 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde hayat verdiği Miran karakteriyle yaptı.

Daha sonra Star TV'de yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinde başrolü Öykü Karayel ve Sarp Apak ile paylaştı ve bu dizide Cemal karakterini canlandırdı.

Yakışıklı oyuncu, bir süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşıyor.

Akın Akınözü kimdir? Tuzak dizisinin Umut’u Akın Akınözü kaç yaşında, nereli, sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2014 Azrail Gaffur (film)

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem İvan Ali

2016 Arkadaşlar İyidir Yunus Çağlayan

2017-2018 Aslan Ailem Murat Aslan

Akın Akınözü kimdir? Tuzak dizisinin Umut’u Akın Akınözü kaç yaşında, nereli, sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?

2018-2019 Payitaht: Abdülhamid Ömer

2019-2021 Hercai Miran Aslanbey

2021-2022 Kaderimin Oyunu Cemal Kaya

2022- Tuzak Umut

SON DAKİKA