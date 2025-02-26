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ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN! ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
09:18
ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN! ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geç başvuru tarihleri, 26 Şubat'ta sona eren başvuru dönemini kaçıran adaylar tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar için 2025 ALES/1 sınavının geç başvuru detayları ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2025 ÖSYM ALES/1 tarihi....