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Giriş Tarihi: 26.02.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 09:18

ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN! ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geç başvuru tarihleri, 26 Şubat'ta sona eren başvuru dönemini kaçıran adaylar tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar için 2025 ALES/1 sınavının geç başvuru detayları ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2025 ÖSYM ALES/1 tarihi....

ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN! ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri, yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunu öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 ALES başvuru ve sınav takvimiyle birlikte, geç başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı da netlik kazandı. İşte detaylar...

ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN! ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2025 ALES GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 ALES geç başvuruları 7 Mart 2025'te başlayacak ve başvuru süreci, 7 Mart günü saat 23.59'da sona erecek.

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ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN! ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2025 ALES SINAVI NE ZAMAN?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçları ise 2 Mayıs tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN! ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ALES BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
2025 ALES/1 başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Ayrıca adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilecektir.

ALES/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN! ALES geç başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES/1 başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi.

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası'nın mobil bankacılığı (MERNİS'te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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