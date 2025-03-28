ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2025 ÖSYM ile ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geri sayım başladı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini erişime açarken, adaylar sınava girecekleri merkezleri öğrenmek için AİS sistemi üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sınav giriş yerlerini kolayca öğrenebilir. Peki, 2025 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nereden sorgulanır?