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Haberler Yaşam ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2025 ÖSYM ile ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:51 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:51

ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2025 ÖSYM ile ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2025 ALES/1 sınav giriş belgeleri açıklandı. Adaylar sınav öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Sınav günü saat 10.00 itibarıyla giriş kapıları kapanacağından, adayların kimlik kartları ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. . Peki; ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır? İşte, ÖSYM AİS ile ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı.

ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2025 ÖSYM ile ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geri sayım başladı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini erişime açarken, adaylar sınava girecekleri merkezleri öğrenmek için AİS sistemi üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sınav giriş yerlerini kolayca öğrenebilir. Peki, 2025 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nereden sorgulanır?

ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2025 ÖSYM ile ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni,28 Mart 2025 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2025 ÖSYM ile ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?

ALES/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ALES/1 13 Nisan 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2025 ÖSYM ile ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?

DİKKAT!

ÖSYM açıklamasına göre 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2025 ÖSYM ile ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?