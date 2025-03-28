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ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2025 ÖSYM ile ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
14:51
ALES sınav giriş belgesi erişime açıldı! 2025 ÖSYM ile ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?
Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2025 ALES/1 sınav giriş belgeleri açıklandı. Adaylar sınav öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Sınav günü saat 10.00 itibarıyla giriş kapıları kapanacağından, adayların kimlik kartları ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. . Peki; ALES/1 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır? İşte, ÖSYM AİS ile ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı.