Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! Vurguncu Yasemin’in izi bulundu

Dedektifler, IP adresi üzerinden yaptıkları sorgulamada Yasemin Gündoğan'ın e-mail adresine Marmaris'te Barbaros Caddesi Yat limanı bölgesindeki iki kafeden 3 kez giriş yaptığını tespit etti. İşetmelerden birinin Yiğit Tufan'ın bağlantıda olduğu Serkan R.'ye ait olduğu ortaya çıktı.