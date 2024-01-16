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Almanya'da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! Vurguncu Yasemin’in izi bulundu
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
06:10
Almanya'da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! Vurguncu Yasemin’in izi bulundu
Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro (264 milyon lira) çalarak kayıplara karışan ve Türkiye'de 4 İspanyol dedektif tarafından aranan Yasemin Gündoğan ile ilgili SABAH yeni detaylara ulaştı. Dedektifler Yasemin Gündoğan'ın izine Marmaris'te rastladı. Gündoğan'ın telefonu Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta bir yattan sinyal verdi. Arama çalışmaları için dedektif sayısı 20'ye yükseltildi. Dedektifler arasında emekli Türk polislerin de olduğu öğrenildi.