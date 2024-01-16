Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Almanya'da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! Vurguncu Yasemin’in izi bulundu
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 06:10

Almanya'da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! Vurguncu Yasemin’in izi bulundu

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro (264 milyon lira) çalarak kayıplara karışan ve Türkiye'de 4 İspanyol dedektif tarafından aranan Yasemin Gündoğan ile ilgili SABAH yeni detaylara ulaştı. Dedektifler Yasemin Gündoğan'ın izine Marmaris'te rastladı. Gündoğan'ın telefonu Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta bir yattan sinyal verdi. Arama çalışmaları için dedektif sayısı 20'ye yükseltildi. Dedektifler arasında emekli Türk polislerin de olduğu öğrenildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! Vurguncu Yasemin’in izi bulundu

Almanya'da çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ı bulmak için sigorta şirketi tarafından kiralanan 4 İspanyol dedektif, aylar sonra yeni detaylara ulaştı.

Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! Vurguncu Yasemin’in izi bulundu

Dedektifler, Gündoğan'ın birlikte hareket ettiği çocukluk arkadaşı blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan ile birlikte önce Muğla'ya ardından Marmaris'e geçtiğini tespit etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! Vurguncu Yasemin’in izi bulundu

Gündoğan ve suç ortağı Yiğit Tufan'ın Marmaris'e geçtiğinin tespit edilmesinin ardından dedektif sayısı arttırıldı. 4 dedektif sayısı 20'ye çıkarıldı. 4 Kasım'da aralarında Türk emekli polislerin de olduğu 20'ye yakın dedektif, bölgede arama çalışmalarına hız verdi.

Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! Vurguncu Yasemin’in izi bulundu

Uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi olmaktan aranan blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ın yakın çevresi de mercek altına alındı. Tufan'ın birçok kez Yasemin Gündoğan'ın Türkiye'de yaşayan kuzeni Hakan G., Marmaris'te otel sahibi Serkan R. ve Ted kod adlı Erkmen P. ile iletişime geçtiğini belirledi.

Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! Vurguncu Yasemin’in izi bulundu

Dedektifler, IP adresi üzerinden yaptıkları sorgulamada Yasemin Gündoğan'ın e-mail adresine Marmaris'te Barbaros Caddesi Yat limanı bölgesindeki iki kafeden 3 kez giriş yaptığını tespit etti. İşetmelerden birinin Yiğit Tufan'ın bağlantıda olduğu Serkan R.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA