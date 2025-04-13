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AMASYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli açıkladı! Amasya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
18:49
AMASYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli açıkladı! Amasya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?
Son dakika haberine göre Amasya şiddetli deprem ile sallandı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre 4 üzerinde yaşanan sarsıntı yüzeye 6.21 km yakın gerçekleşti. Bölge sakinleri arama motorları aracılığıyla Amasya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, Amasya depreminin son dakika bilgileri.