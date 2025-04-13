AMASYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli açıkladı! Amasya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Amasya'nın Taşova ilçesinde korkutan bir deprem oldu. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde oldu ve kısa süreli paniğe neden oldu. Peki, 13 Nisan Amasya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi ile Amasya depremi derinlik ve büyüklük bilgileri.