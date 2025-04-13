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Haberler Yaşam AMASYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli açıkladı! Amasya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 18:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:49

AMASYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli açıkladı! Amasya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Son dakika haberine göre Amasya şiddetli deprem ile sallandı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre 4 üzerinde yaşanan sarsıntı yüzeye 6.21 km yakın gerçekleşti. Bölge sakinleri arama motorları aracılığıyla Amasya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, Amasya depreminin son dakika bilgileri.

AMASYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli açıkladı! Amasya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Amasya'nın Taşova ilçesinde korkutan bir deprem oldu. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde oldu ve kısa süreli paniğe neden oldu. Peki, 13 Nisan Amasya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi ile Amasya depremi derinlik ve büyüklük bilgileri.

AMASYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli açıkladı! Amasya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA AMASYA DEPREM

Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.43 sularında oldu ve çevre illerde de hissedildi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, 'An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır' dedi.

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AMASYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli açıkladı! Amasya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?
AMASYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli açıkladı! Amasya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de gerçekleşen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle en kısa sürede listede yerini alıyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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AMASYA DEPREM HABERİ SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli açıkladı! Amasya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?