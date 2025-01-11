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Haberler Yaşam Antalya'da acı olay: Kazaya yardıma koşan baba 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini gördü!
Giriş Tarihi: 11.01.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 07:13

Antalya'da acı olay: Kazaya yardıma koşan baba 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini gördü!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan kazaya yardıma koşan Musa Ceylan yaralının oğlu 17 yaşındaki Egemen Ceylan olduğunu görünce kalbini kontrol etti. Atmadığını görüce yıkıldı. O anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Kazanın ardından 0.70 promil alkollü çıkan kamyonet sürücüsü Abdülkerim B. tutuklanırken, Abdülkerim B.'nin adliyeye gelen 62 yaşındaki eniştesi İbat Ekinci de kalp krizinden öldü.

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da acı olay: Kazaya yardıma koşan baba 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini gördü!

Olay önceki gün Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Egemen Ceylan (17) idaresindeki motosiklet, Abdülkerim B.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Antalya’da acı olay: Kazaya yardıma koşan baba 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini gördü!

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yolda yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Motosikletten savrulan sürücüsü Egemen Ceylan ağır yaralandı.

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Antalya’da acı olay: Kazaya yardıma koşan baba 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini gördü!

Bu sırada sanayiden çıkıp eve doğru otomobille giden baba Musa Ceylan, yerde kanlar içinde yatan motosiklet sürücüsüne yardım için koştu.

Antalya’da acı olay: Kazaya yardıma koşan baba 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini gördü!

Motosiklet sürücüsünün kaskını çıkaran Musa Ceylan kaza yapan kişinin oğlu olduğunu görünce ilk iş kalbini kontrol etti. Ancak atmadığını fark eden baba 'Yandım ben' diyerek gözyaşı döktü.

Antalya’da acı olay: Kazaya yardıma koşan baba 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini gördü!

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri duran kalp masajı yapılarak duran kalbi yeniden çalıştırdı.

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