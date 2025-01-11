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Antalya'da acı olay: Kazaya yardıma koşan baba 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini gördü!
Giriş Tarihi: 11.01.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
07:13
Antalya'da acı olay: Kazaya yardıma koşan baba 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini gördü!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan kazaya yardıma koşan Musa Ceylan yaralının oğlu 17 yaşındaki Egemen Ceylan olduğunu görünce kalbini kontrol etti. Atmadığını görüce yıkıldı. O anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Kazanın ardından 0.70 promil alkollü çıkan kamyonet sürücüsü Abdülkerim B. tutuklanırken, Abdülkerim B.'nin adliyeye gelen 62 yaşındaki eniştesi İbat Ekinci de kalp krizinden öldü.