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Antalya'da korkunç olay: Eşini 5 kurşunla katletti! Kızının ses kaydı duruşmada dinletildi: Annem kanlar içinde...
Giriş Tarihi: 12.03.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
21:01
Antalya'da korkunç olay: Eşini 5 kurşunla katletti! Kızının ses kaydı duruşmada dinletildi: Annem kanlar içinde...
Antalya'da Savaş Temirhanoğulları, boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tabanca ile 5 el ateş ederek öldürdü. Savaş Temirhanoğulları'nın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında maktulün kızının 112'yi aradığı anların kaydı dinletildi. Cinayetin işlendiği sırada evde bulunan 15 yaşındaki kız, "Duvarda kurşun izleri var. Dişleri kırılmış, annem yerde kanlar içinde yatıyor" diyerek acil yardım ekiplerini olay yerine çağırdı. Kızın ifadelerini dinleyen maktül yakınları gözyaşlarına boğuldu.