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Giriş Tarihi: 12.03.2025 21:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 21:01

Antalya'da korkunç olay: Eşini 5 kurşunla katletti! Kızının ses kaydı duruşmada dinletildi: Annem kanlar içinde...

Antalya'da Savaş Temirhanoğulları, boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tabanca ile 5 el ateş ederek öldürdü. Savaş Temirhanoğulları'nın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında maktulün kızının 112'yi aradığı anların kaydı dinletildi. Cinayetin işlendiği sırada evde bulunan 15 yaşındaki kız, "Duvarda kurşun izleri var. Dişleri kırılmış, annem yerde kanlar içinde yatıyor" diyerek acil yardım ekiplerini olay yerine çağırdı. Kızın ifadelerini dinleyen maktül yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İHA
Antalya’da korkunç olay: Eşini 5 kurşunla katletti! Kızının ses kaydı duruşmada dinletildi: Annem kanlar içinde...

Boşanma aşamasında olduğu eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) tabancayla öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılandığı davanın ikinci duruşması Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada maktulün yakınları müştekiler ve sanığın çocukluk arkadaşı tanık olarak dinlenirken, annesi ve yakınları Fadim Temirhanoğulları'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle davaya katıldı. Sanık Savaş Temirhanoğulları ve Fikret İnal'ın da duruşma salonunda yer aldığı davada, sanıkların savunması sırasında zaman zaman sesler yükseldi.

Antalya’da korkunç olay: Eşini 5 kurşunla katletti! Kızının ses kaydı duruşmada dinletildi: Annem kanlar içinde...

İLK OLARAK SANIĞIN ÇOCUKLUK ARKADAŞI DİNLENDİ

Duruşmada ilk olarak sanığın çocukluk arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık, "Olay anında ya da öncesine ait bir bilgim yok. Savaş'ı 10 yaşından beri tanıyorum, mahalleden arkadaşım. Evlendiğinden beri maktulü tanıyorum. İlk boşanma kararından önce beni aradı. Savaş ile konuşmadan bir araya gelemeyeceğimizi söyledim. Savaş'ın ablasıyla evine gittik. Boşanmak istediğini söyledi. Savaş'la konuştum, 'Ne isterse yap' dedi. Daha sonra dava açıldı. Dava sırasında kendi aralarında konuştular, barıştıklarını söylediler. Ben de içeriye girip davadan feragat ettiklerini söyledim. Daha sonra ikinci davanın açıldığını duydum. Dosyada daha önce sanki hiç dava açılmamış, hiç bu olaylar yaşanmamış gibi bir dosya oluşturulmuştu. Daha sonra Savaş'ı arayıp çok şaşırdığımı ifade ettim. Savaş, dindar, iyi bir baba, çocuğuyla ilgilenen bir insandı. Alkolü yoktu. Hepimizin örnek aldığı biriydi. Çok şaşırdım, benim başıma gelir ama Savaş'ın başına gelmez diyordum. Fikret aracılığıyla tanıştıklarını biliyorum, bu evliliği hiçbir zaman tasvip etmedim" şeklinde konuştu.

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Antalya’da korkunç olay: Eşini 5 kurşunla katletti! Kızının ses kaydı duruşmada dinletildi: Annem kanlar içinde...

"TEHDİT MESAJLARI GÖNDERDİ"

Müştekiler, Fadim Temirhanoğulları'nın boşanma kararını aldıktan sonra eski bir telefonla sanığın konuşmalarını kaydettiğini ve bu kayıtları aile WhatsApp grubuna attığını belirtti. Maktulün kız kardeşi Canan Güneş, sanığın eşi Fadim Temirhanoğulları'na tehdit mesajları gönderdiğini belirterek, "Bana vekalet vereceksin, duruşmaya ailelerden kimse gelmeyecek diyor. Ses kayıtlarında 'Bu 3-4 yıl içinde ayağın bir taşa takılabilir, takılacak da zaten. Benim ekmeğime bal sürüyorsun' diyor" ifadelerini kullandı.

Antalya’da korkunç olay: Eşini 5 kurşunla katletti! Kızının ses kaydı duruşmada dinletildi: Annem kanlar içinde...

"GECE 4 BUÇUKTA KİMSE BARIŞMAYA GELMEZ"

Müşteki olarak dinlenen anne Mediha Saçlı ise, "Benim çocuğumun hatası varsa boşasaydı. Kızını tehdit ediyor, 'İstersem ben seni de anneni de öldürtürüm' diyor" şeklinde konuştu. Maktulün avukatı Süleyman Çalıkuşu da, "Gece 4 buçukta kimse barışmaya gelmez" diyerek, sanığın kasten tasarlayarak insan öldürme suçundan yargılanmasını talep etti.

Antalya’da korkunç olay: Eşini 5 kurşunla katletti! Kızının ses kaydı duruşmada dinletildi: Annem kanlar içinde...

"BU DNA MÜVEKKİLİME AİT DEĞİL"

Sanık Savaş Temirhanoğulları'nın avukatı Erman Güneş, otopsi raporuna göre maktulün tırnaklarından çıkan DNA'nın erkek DNA'sı olduğunu iddia ederek, "Maktulün bir erkek çocuğu, erkek kardeşi ya da babası yoktu. Yanlışlıkla DNA'nın geçebileceği bir erkek de çevresinde bulunmuyordu. Bu DNA müvekkilime ait değil, Fikret İnal'a da ait değil. Bu durum, maktulün tırnaklarında çıkan DNA'nın kimliğinin belirlenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Ayrıca, maktulün kanında ve idrarında ağır antidepresan maddesi tespit edildiğini belirterek, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanması gerektiğini de savundu.