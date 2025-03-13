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Haberler Yaşam AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ 2025: MEB tarih verdi! AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 08:55

AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ 2025: MEB tarih verdi! AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl sorgulanır?

2025 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için takvim belli oldu. Sınavlara yönelik çalışmalarını sürdüren öğrenciler AÖL sınav yerleri ve tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Söz konusu sınavlarda her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek. Bu sürede ise her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testlere yanıt vermeleri beklenecek. Peki; Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ 2025: MEB tarih verdi! AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için belirlenen tarihlere kısa bir süre kala AÖL sınav yerleri için araştırmalar hız kazandı. Ülke genelinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlar için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr ekranından sınav giriş belgelerini görüntüleyecekler. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ 2025: MEB tarih verdi! AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık öğretim lisesi sınav giriş belgesi sınav öncesi adayların erişimine açılacak. Belirlenen takvime göre AÖL sınav yerleri 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

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AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ 2025: MEB tarih verdi! AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl sorgulanır?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00' te ve

3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ 2025: MEB tarih verdi! AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.