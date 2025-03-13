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AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ 2025: MEB tarih verdi! AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
08:55
AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ 2025: MEB tarih verdi! AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl sorgulanır?
2025 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için takvim belli oldu. Sınavlara yönelik çalışmalarını sürdüren öğrenciler AÖL sınav yerleri ve tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Söz konusu sınavlarda her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek. Bu sürede ise her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testlere yanıt vermeleri beklenecek. Peki; Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?