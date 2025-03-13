AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ 2025: MEB tarih verdi! AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için belirlenen tarihlere kısa bir süre kala AÖL sınav yerleri için araştırmalar hız kazandı. Ülke genelinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlar için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr ekranından sınav giriş belgelerini görüntüleyecekler. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?