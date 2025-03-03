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Haberler Yaşam AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 22:44 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 22:44

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav takvimini duyurdu. Lise eğitimini uzaktan sürdüren binlerce öğrenci, yaklaşan sınavlara odaklanarak hazırlık sürecine hız verdi. Başarılı bir sonuç elde etmek isteyen adaylar, sınav tarihlerini öğrenip çalışmalarını buna göre planlıyor. Konu ile MEB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki; 2025 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, Açık Lise sınav takvimi ve detaylar…

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav takvimini açıkladı. Lise eğitimini açık öğretim üzerinden sürdüren öğrenciler, yaklaşan sınavlara hazırlıklarını hızlandırırken, sınav tarihlerini öğrenerek planlamalarını buna göre yapıyor. Eğitim sürecini başarıyla tamamlamak isteyen adaylar, güncel MEB duyuruları yakından takip ediyor.Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, Açık lise sınav takvimi hakkında merak edilenler.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde okullarda, basılı evrak ile yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, bu tarihlerde sınavlara katılacak ve yüz yüze sınav sürecine dahil olacak.

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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

AÖL E-SINAVLAR NE ZAMAN?
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.

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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?