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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
22:44
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav takvimini duyurdu. Lise eğitimini uzaktan sürdüren binlerce öğrenci, yaklaşan sınavlara odaklanarak hazırlık sürecine hız verdi. Başarılı bir sonuç elde etmek isteyen adaylar, sınav tarihlerini öğrenip çalışmalarını buna göre planlıyor. Konu ile MEB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki; 2025 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, Açık Lise sınav takvimi ve detaylar…