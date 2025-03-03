AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde okullarda, basılı evrak ile yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, bu tarihlerde sınavlara katılacak ve yüz yüze sınav sürecine dahil olacak.