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Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2025 Nisan ara tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 20.03.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
09:37
Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği akademik takvime göre, 2025 Nisan ara tatil tarihleri belli oldu. Bu yıl ara tatil Ramazan Bayramı ile çakıştığı için veli ve öğrenciler bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile Nisan ara tatil tarihleri...