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Haberler Yaşam Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2025 Nisan ara tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 20.03.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:37

Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2025 Nisan ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği akademik takvime göre, 2025 Nisan ara tatil tarihleri belli oldu. Bu yıl ara tatil Ramazan Bayramı ile çakıştığı için veli ve öğrenciler bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile Nisan ara tatil tarihleri...

Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2025 Nisan ara tatil tarihleri

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatil tarihlerine odaklandı. Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelen tatil için "Ara tatil kaç gün, uzayacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman? İşte, 2025 Nisan ara tatil tarihleri...

Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2025 Nisan ara tatil tarihleri

MEB 2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatilini 31 Mart 2025 Pazartesi ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapacak.

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Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2025 Nisan ara tatil tarihleri

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, NİSAN ARA TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak. Ramazan Bayramı'nın bu sene Mart ayının son günlerine denk geliyor. Bu bağlamda Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayacak.

Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2025 Nisan ara tatil tarihleri

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI

Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2025 Nisan ara tatil tarihleri