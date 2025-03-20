Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi ile 2025 Nisan ara tatil tarihleri

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatil tarihlerine odaklandı. Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelen tatil için "Ara tatil kaç gün, uzayacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman? İşte, 2025 Nisan ara tatil tarihleri...