Ara Tatil Tarihleri: 2025-2026 MEB takvimi ile 1. dönem ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2025-2026 eğitim yılı MEB takvimi ile 1. dönem ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler ilk ara tatil için şimdiden gün sayıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte veliler ve öğrenciler için merak edilenlerin yanıtı ile ilk ara tatil tarihleri;