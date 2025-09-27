Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.09.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:36

Ara Tatil Tarihleri: 2025-2026 MEB takvimi ile 1. dönem ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı MEB takvimi yayımlandı ve şimdiden öğrencileri ilk ara tatil heyecanı sardı. Bilindiği üzere öğrenciler her iki yarıyılda da kısa süreli dinlenme molaları veriyor. Peki, 1. dönem ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte öğrenciler ve velilerin merak ettiği 1. dönem ara tatil tarihleri.

2025-2026 eğitim yılı MEB takvimi ile 1. dönem ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler ilk ara tatil için şimdiden gün sayıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte veliler ve öğrenciler için merak edilenlerin yanıtı ile ilk ara tatil tarihleri;

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 5 gün boyunca tatil yapacak, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil imkanı olacak.

YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ

Ara tatiller kısa süreli olurken, yarıyıl tatili 2 hafta sürüyor. 2025-2026 eğitim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise ikinci ara tatilin tarihi. Takvime göre ikinci ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.