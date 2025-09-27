Haberler
Ara Tatil Tarihleri: 2025-2026 MEB takvimi ile 1. dönem ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 27.09.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:36
2025-2026 eğitim öğretim yılı MEB takvimi yayımlandı ve şimdiden öğrencileri ilk ara tatil heyecanı sardı. Bilindiği üzere öğrenciler her iki yarıyılda da kısa süreli dinlenme molaları veriyor. Peki, 1. dönem ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte öğrenciler ve velilerin merak ettiği 1. dönem ara tatil tarihleri.