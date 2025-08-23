Haberler
Arnavutköy'de defineciler mezarları kazdı: Dua etmek için gelenler şok yaşadı!
Giriş Tarihi: 23.08.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 09:49
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi'nde bulunan bir mezarlık defineciler tarafından üçüncü kez kazıldı. Definecilerin, "Ermeni mezarlığı" iddiasıyla gerçekleştirdiği kazılarda kemiklerin dışarı saçıldığı görüldü. Muhtar ve mahalleli duruma tepki gösterdi.