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ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVAN HESAPLAMA2025: Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
16:46
ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVAN HESAPLAMA2025: Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı 2025 gündemde yer almaya başladı. 2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının sona ermesinin ardından 4. Toplantı tarihi ve rakamlar merakla bekleniyor. Ücretin netleşmesiyle artış yaşayacak söz konusu ücret Mevcutta ödenen yıllık 20.002,18 TL seviyesinde. Ocak zammı ile hesaplamalar başlayacak. Birçok kalemde değişim yaşanacak. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, neye göre belirlenir?