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Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:46

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVAN HESAPLAMA2025: Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı 2025 gündemde yer almaya başladı. 2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının sona ermesinin ardından 4. Toplantı tarihi ve rakamlar merakla bekleniyor. Ücretin netleşmesiyle artış yaşayacak söz konusu ücret Mevcutta ödenen yıllık 20.002,18 TL seviyesinde. Ocak zammı ile hesaplamalar başlayacak. Birçok kalemde değişim yaşanacak. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, neye göre belirlenir?

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVAN HESAPLAMA2025: Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

Kıdem tazminatı Ocak 2025 son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesiyle birçok kalemde artışa gidilecek. GSS primleri, işsizlik maaşı gibi ücretler de yer değişim olacak. Çalışanlar heyecanla yeni hesaplamaları bekliyor. İşte kıdem tazminatı hesaplama

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVAN HESAPLAMA2025: Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte, bu artış diğer ödemelere de aynı oranda yansıtılacak.
Halihazırda yıllık kıdem tazminatı tutarı 20.002,18 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer asgari ücrete %25 oranında zam yapılırsa bu tutar 25.002,73 TL'ye, %30 zam durumunda 26.002,73 TL'ye, %40 zam durumunda 28.003,05 TL'ye ve %50 zam yapılması halinde ise 30.003,27 TL'ye yükselecek.

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ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVAN HESAPLAMA2025: Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVAN HESAPLAMA2025: Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVAN HESAPLAMA2025: Ocak kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari ücret 3. toplantısı 19 Aralık Perşembe günü yapıldı. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve 4. toplantı tarihinin belli olmadığını söyledi. Asgari ücrette karar toplantısının gelecek hafta yapılması bekleniyor.

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