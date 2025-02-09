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Ataşehir’deki kazada acı detay: Talihsiz kadın yardım etmek isterken canından olmuş!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
17:46
Ataşehir’deki kazada acı detay: Talihsiz kadın yardım etmek isterken canından olmuş!
İstanbul Ataşehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip başka bir araca çarpmasıyla yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Ece Hazal Erol ise eşiyle aracında seyir halindeyken olayı görüp yardım için durduğu esnada başka bir aracın çarpmasıyla olayın meydana geldiği öğrenildi.