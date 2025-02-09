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Haberler Yaşam Ataşehir’deki kazada acı detay: Talihsiz kadın yardım etmek isterken canından olmuş!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:46

Ataşehir’deki kazada acı detay: Talihsiz kadın yardım etmek isterken canından olmuş!

İstanbul Ataşehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip başka bir araca çarpmasıyla yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Ece Hazal Erol ise eşiyle aracında seyir halindeyken olayı görüp yardım için durduğu esnada başka bir aracın çarpmasıyla olayın meydana geldiği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Ataşehir’deki kazada acı detay: Talihsiz kadın yardım etmek isterken canından olmuş!

Kaza, 8 Şubat gecesi saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Ataşehir’deki kazada acı detay: Talihsiz kadın yardım etmek isterken canından olmuş!

Otoyolda seyir halinde olan sürücü M.A.A.'nın sevk ve idaresindeki aracı, havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından, C.R.A.'nın kullanmış olduğu araca çarparak maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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Ataşehir’deki kazada acı detay: Talihsiz kadın yardım etmek isterken canından olmuş!

KAZAYI GÖRÜP DURDULAR

Bu kazanın devamında iddiaya göre A.K.Y. ve T.E.'de araçlarıyla kazayı görerek yardım için durdular. T.E.'nin aracında yolcu olarak bulunan eşi Ece Hazal Erol ve ilk kazada yara almadan kurtulan C.R.A.'nın aracında yolcu olarak bulunan S.A. isimli kadın ve G.Y.Y. yaya olarak bulundukları sırada onlara bir araç daha çarptı. Ö.F.Ç.'nin sevk ve idaresindeki aracıyla duran araçlara arkadan gelerek çarpması sonucu ikinci bir kaza gerçekleşti.

Ataşehir’deki kazada acı detay: Talihsiz kadın yardım etmek isterken canından olmuş!

YARDIM İÇİN DURDU HAYATINDAN OLDU

Gerçekleşen kazada Ece Hazal Erol isimli genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. S.A. ve sürücü Ö.F.Ç. yaralandı. Gerçekleşen kaza ile ilgili sürücülerin alkollü olmadıkları tespit edilirken, trafik yönünden kapsamlı inceleme sürdürülüyor.

Ataşehir’deki kazada acı detay: Talihsiz kadın yardım etmek isterken canından olmuş!

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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