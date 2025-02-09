Ataşehir’deki kazada acı detay: Talihsiz kadın yardım etmek isterken canından olmuş!

KAZAYI GÖRÜP DURDULAR

Bu kazanın devamında iddiaya göre A.K.Y. ve T.E.'de araçlarıyla kazayı görerek yardım için durdular. T.E.'nin aracında yolcu olarak bulunan eşi Ece Hazal Erol ve ilk kazada yara almadan kurtulan C.R.A.'nın aracında yolcu olarak bulunan S.A. isimli kadın ve G.Y.Y. yaya olarak bulundukları sırada onlara bir araç daha çarptı. Ö.F.Ç.'nin sevk ve idaresindeki aracıyla duran araçlara arkadan gelerek çarpması sonucu ikinci bir kaza gerçekleşti.