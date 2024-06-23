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Ayten Çağıran’ı 3 gün boyunca takip edip sokak ortasında katletti: Detaylar kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
16:47
Ayten Çağıran’ı 3 gün boyunca takip edip sokak ortasında katletti: Detaylar kan dondurdu!
Antalya'da infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu, Ayten Çağıran'ı üç gün boyunca takip etti. Barışma teklifini reddeden genç kadını boğazını keserek katletti! Cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç cinayetle ilgili detaylar tüyler ürpertti.