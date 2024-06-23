Ayten Çağıran’ı 3 gün boyunca takip edip sokak ortasında katletti: Detaylar kan dondurdu!

Tartışma sırasında Kocaoğlu yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.