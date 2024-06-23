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Haberler Yaşam Ayten Çağıran’ı 3 gün boyunca takip edip sokak ortasında katletti: Detaylar kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 16:47

Ayten Çağıran’ı 3 gün boyunca takip edip sokak ortasında katletti: Detaylar kan dondurdu!

Antalya'da infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu, Ayten Çağıran'ı üç gün boyunca takip etti. Barışma teklifini reddeden genç kadını boğazını keserek katletti! Cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç cinayetle ilgili detaylar tüyler ürpertti.

DHA
Ayten Çağıran’ı 3 gün boyunca takip edip sokak ortasında katletti: Detaylar kan dondurdu!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya'ya giderek eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etmeye başladı.

Ayten Çağıran’ı 3 gün boyunca takip edip sokak ortasında katletti: Detaylar kan dondurdu!

Kocaoğlu, Çağıran'ın bir akaryakıt istasyonuna doğru gittiğini görünce karşısına çıkarak, konuşmak istedi. Bu sırada Kocaoğlu ile Ayten Çağıran arasında tartışma çıktı.

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Ayten Çağıran’ı 3 gün boyunca takip edip sokak ortasında katletti: Detaylar kan dondurdu!

Tartışma sırasında Kocaoğlu yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayten Çağıran’ı 3 gün boyunca takip edip sokak ortasında katletti: Detaylar kan dondurdu!

DAKİKALARCA BAŞINDA BEKLEDİ

Kocaoğlu ekipler gelene kadar Ayten Çağıran'ın başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle beraber Abdülkadir Kocaoğlu'nu gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayten Çağıran'ın boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi.

Ayten Çağıran’ı 3 gün boyunca takip edip sokak ortasında katletti: Detaylar kan dondurdu!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdülkadir Kocaoğlu'nun ifadesini almak üzere karakola götürürken, Çağıran'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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