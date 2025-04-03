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Haberler Yaşam Bugün (3 Nisan Perşembe) bankalar açık mı? İşte, kamu ve özel bankaların mesai takvimi!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:31

Bugün (3 Nisan Perşembe) bankalar açık mı? İşte, kamu ve özel bankaların mesai takvimi!

Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle resmi kurumlarla birlikte bankalar da tatile girmişti. Birçok kurum için tatilin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, banka şubelerinin de açılıp açılmadığını ve mesai saatlerini araştırıyor. Peki, 3 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar...

Bugün 3 Nisan Perşembe bankalar açık mı? İşte, kamu ve özel bankaların mesai takvimi!

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte bankaların çalışma saatleri gündeme geldi. Banka işlemlerini halletmek isteyenler, 3 Nisan'da bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bankalar bugün çalışıyor mu, mesai saatleri nasıl olacak? İşte, merak edilen soruların yanıtı..

Bugün 3 Nisan Perşembe bankalar açık mı? İşte, kamu ve özel bankaların mesai takvimi!

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nda yani 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde bankalar hizmet vermedi. Bayram tatili süresince bankaların dijital kanalları (internet ve mobil bankacılık) ve ATM'leri kesintisiz hizmet vermeye devam etti.

2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla ise özel bankalar işlem yapmaya başladı.

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Bugün 3 Nisan Perşembe bankalar açık mı? İşte, kamu ve özel bankaların mesai takvimi!

BUGÜN EFT-HAVALE YAPILIYOR MU?

Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT'ler hesaba aktarılır. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'dan sonra EFT'ler hesaplara aktarılacak.Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir

Bugün 3 Nisan Perşembe bankalar açık mı? İşte, kamu ve özel bankaların mesai takvimi!
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Bugün 3 Nisan Perşembe bankalar açık mı? İşte, kamu ve özel bankaların mesai takvimi!