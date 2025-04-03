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Bugün (3 Nisan Perşembe) bankalar açık mı? İşte, kamu ve özel bankaların mesai takvimi!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
11:31
Bugün (3 Nisan Perşembe) bankalar açık mı? İşte, kamu ve özel bankaların mesai takvimi!
Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle resmi kurumlarla birlikte bankalar da tatile girmişti. Birçok kurum için tatilin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, banka şubelerinin de açılıp açılmadığını ve mesai saatlerini araştırıyor. Peki, 3 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar...