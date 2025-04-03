Bugün (3 Nisan Perşembe) bankalar açık mı? İşte, kamu ve özel bankaların mesai takvimi!

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte bankaların çalışma saatleri gündeme geldi. Banka işlemlerini halletmek isteyenler, 3 Nisan'da bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bankalar bugün çalışıyor mu, mesai saatleri nasıl olacak? İşte, merak edilen soruların yanıtı..