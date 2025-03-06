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Giriş Tarihi: 06.03.2025 17:17 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 17:35

BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün son bölüm izle kesintisiz, HD

ATV'de ekranlarında perşembe günleri Başka Bir Gün yeni bölümü ile seyirci ile buluşuyor. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükrü Ovalı ve Nur Sürer gibi sevilen isimler dizinin kadrosunda yer alıyor. Bu hafta yayınlanacak 6. bölümünde Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan kurtarmak bir yana daha da büyük bir açmaza sokar. Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur. Başka Bir Gün 6. bölüm izle ekranı 6 Mart tarihli bölümü tek parça, full HD, kesintisiz izlemek isteyen diziserverlerin gündeminde. İşte, ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle linki ve tüm detaylar.

BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün son bölüm izle kesintisiz, HD

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün 6. bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. 6 Mart tarihli bu haftaki bölümde heyecan doruk noktaya ulaşıyor. Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan daha büyük belelara sürüklüyor. Dizi severler, Başka Bir Gün 6. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Başka Bir Gün son bölüm izle linki.

BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün son bölüm izle kesintisiz, HD

BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Başka Bir Gün dizisi, başrol oyuncuları Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

6 Mart 2025 tarihli dizinin 2. bölümü saat 20.00'da ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İzlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

BAŞKA BİR GÜN İZLE

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BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün son bölüm izle kesintisiz, HD

BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM KONUSU

Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan kurtarmak bir yana daha da büyük bir açmaza sokar. Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur.

BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün son bölüm izle kesintisiz, HD

Nehir, bütün yaptıklarına rağmen çocuklarının babasını kurtarmak için uğraşacak mıdır? Nehir bununla ilgili hemen bir karar vermese de İshak ile ilgili öğrendiği gerçeğin peşine düşer. O bütün "kötüleri" yakalamak için uğraşırken Tuna da karısının ölümünü çözmek için Serdar'ı arıyordur.

BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün son bölüm izle kesintisiz, HD

Nehir onu bundan vazgeçirmeye çalışır. Nehir, Tuna'yı Serdar'dan uzak tutmayı başarabilecek midir? Nehir'in farkında olmadığı tehlike ise hiç ummadığı birinden, Aytunç'tan kaynaklanıyordur. Aytunç, Deniz ile ilgili bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştır.