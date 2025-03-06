BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün son bölüm izle kesintisiz, HD

BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM KONUSU

Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan kurtarmak bir yana daha da büyük bir açmaza sokar. Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur.