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BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün son bölüm izle kesintisiz, HD
Giriş Tarihi: 06.03.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
17:35
BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Başka Bir Gün son bölüm izle kesintisiz, HD
ATV'de ekranlarında perşembe günleri Başka Bir Gün yeni bölümü ile seyirci ile buluşuyor. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükrü Ovalı ve Nur Sürer gibi sevilen isimler dizinin kadrosunda yer alıyor. Bu hafta yayınlanacak 6. bölümünde Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan kurtarmak bir yana daha da büyük bir açmaza sokar. Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur. Başka Bir Gün 6. bölüm izle ekranı 6 Mart tarihli bölümü tek parça, full HD, kesintisiz izlemek isteyen diziserverlerin gündeminde. İşte, ATV ile Başka Bir Gün son bölüm izle linki ve tüm detaylar.