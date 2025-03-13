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Giriş Tarihi: 13.03.2025 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 16:53

BAŞKA BİR GÜN 7. BÖLÜM İZLE | ATV Başka Bir Gün son bölüm izle!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Başka Bir Gün her Perşembe 20.00'da ekrana geliyor. Sevilen dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Şükran Ovalı ve Berkay Ateş gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Tuna, karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Serdar'ı, Suzan'a götürmek istiyor… Peki yeni bölümde neler olacak? İşte, ATV Başka Bir Gün 7. bölüm izle linki!

BAŞKA BİR GÜN 7. BÖLÜM İZLE | ATV Başka Bir Gün son bölüm izle!

Başka Bir Gün yeni bölümüyle 13 Mart 2025 Perşembe akşamı ekrana geliyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde Nehir'in gizli yürüttüğünü sandığı bu planına hakim olan İshak; onu engellemek ve Nehir'deki parayı almak için harekete geçer… Dizinin yakın takipçileri yeni bölüm için ATV ekranlarına odaklandı. Ancak diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Başka Bir Gün son bölüm izle linki araştırıyor. İşte, detaylar…

BAŞKA BİR GÜN 7. BÖLÜM İZLE | ATV Başka Bir Gün son bölüm izle!

BAŞKA BİR GÜN 7. BÖLÜM İZLE

Başka Bir Gün yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

İşte, dizinin yeni bölüm detayları;

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BAŞKA BİR GÜN 7. BÖLÜM İZLE | ATV Başka Bir Gün son bölüm izle!

ATV BAŞKA BİR GÜN SON BÖLÜM İZLE!

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

BAŞKA BİR GÜN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

BAŞKA BİR GÜN 7. BÖLÜM İZLE | ATV Başka Bir Gün son bölüm izle!

BAŞKA BİR GÜN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Tuna, karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Serdar'ı, Suzan'a götürmek istiyordur. Bu durum Nehir'i büyük bir ikileme sürükler. Ve Serdar'ın canını kurtarmak için onun döndüğünü Aytunç'a bildirmek zorunda kalır.

BAŞKA BİR GÜN 7. BÖLÜM İZLE | ATV Başka Bir Gün son bölüm izle!

Tutuklanan Serdar'ın ceza almasını engellemek içinse; İshak ve Suzan'ı yakalatma karşılığında Meral ile bir anlaşma yapar. Fakat Nehir, İshak'ın köstebeği Eylem'in burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Kurtarmak için uğraştığı Serdar'ın hala ondan büyük bir sır sakladığından da…