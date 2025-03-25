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ŞOK AKTÜEL 26 MART - 1 NİSAN | ŞOK katalog bu hafta fırsatları belli oldu! Bahçe ve balkon ürünleri geliyor!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
12:07
ŞOK AKTÜEL 26 MART - 1 NİSAN | ŞOK katalog bu hafta fırsatları belli oldu! Bahçe ve balkon ürünleri geliyor!
ŞOK bayram öncesi indirimlerini haftanın aktüel kataloğu ile duyurdu. 26 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde kahvaltılık ürünler dikkat çekti. Zeytin, tost peyniri, salam, sosis ve inek peyniri olmak üzere kahvaltılık ürünler indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Peki, ŞOK aktüel 26 Mart – 1 Nisan indirimleri neler, hangi ürünlerde geçerli? İşte, haftanın ŞOK aktüel ürünler listesi…