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Haberler Yaşam Beklenen büyük İstanbul depremi için Tsunami uyarısı geldi! Hangi ilçeler riskli? İşte İstanbul'da Tsunami riski olan ilçeler!
Giriş Tarihi: 05.11.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 15:45

Beklenen büyük İstanbul depremi için Tsunami uyarısı geldi! Hangi ilçeler riskli? İşte İstanbul'da Tsunami riski olan ilçeler!

Büyük Marmara depremi hakkında korkutucu açıklamalar, Boğaziçi Üniversitesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Musavver Didem Cambaz'dan geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda gerçekleşmesi beklenen ve artık birçok deprem uzmanı tarafından sayılı günlerinin kaldığı düşünülen İstanbul depremi Tsunami tehdidini de yanında getiriyor. Vatandaşlar son yaşanan büyük depremler sonrası deprem bilincine sahip olurken, Tsunami hakkında bilgi kirliliği dolaşıyor. Kıyı şeridinde yer alan birçok ilçemiz, İstanbul depreminde Tsunami'den etkilenebilir. İşte, İstanbul'da Tsunami riski olan ilçeler!

Beklenen büyük İstanbul depremi için Tsunami uyarısı geldi! Hangi ilçeler riskli? İşte İstanbul’da Tsunami riski olan ilçeler!

Büyük Marmara depremi gitgide yaklaşıyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda yaşanacak büyük bir depremde Tsunami gerçekleşme ihtimalinin hiç az olmadığı, çok fazla can ve mal kaybının yaşanma ihtimali dillendirildi.

Beklenen büyük İstanbul depremi için Tsunami uyarısı geldi! Hangi ilçeler riskli? İşte İstanbul’da Tsunami riski olan ilçeler!

ZAMANINDA BÜYÜK TSUNAMILER YAŞANDI!

Boğaziçi Üniversitesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Musavver Didem Cambaz, olası İstanbul depreminden sonra yaşanması muhtemel Tsunami hakkında kamuoyunu bilinçlendirmeye çalıştı.

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Beklenen büyük İstanbul depremi için Tsunami uyarısı geldi! Hangi ilçeler riskli? İşte İstanbul’da Tsunami riski olan ilçeler!

Cambaz, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan dolayı Marmara Denizi, Doğu Anadolu Fay Hattı ve devamındaki Ölüdeniz Fayı ile Akdeniz Helenik Yayı'ndan dolayı da Ege ve Akdeniz'de oluşacak depremler sonucu tüm denizlerimizde tsunami meydana gelmesi bekleniyor.

Beklenen büyük İstanbul depremi için Tsunami uyarısı geldi! Hangi ilçeler riskli? İşte İstanbul’da Tsunami riski olan ilçeler!

Tarihsel kayıtlara da baktığımızda etrafımızdaki denizlerde tsunami var. Girit'in batısında 365, Girit'in güneydoğusunda 1303 yıllarında meydana gelen büyük depremler sonrası tsunamiler yaşanmış. Bunun için de bir yerde deprem oluyorsa yine olacaktır. Tsunami olmuşsa yine tsunami beklenmelidir." diye konuştu.

Beklenen büyük İstanbul depremi için Tsunami uyarısı geldi! Hangi ilçeler riskli? İşte İstanbul’da Tsunami riski olan ilçeler!

İSTANBUL İÇİN TSUNAMI TEHLİKESİ!

İstanbul için tsunami tehlikesine dikkati çeken Cambaz, şöyle devam etti:

"İstanbul için de tsunami beklediğimiz bir şey. Sadece depremden dolayı değil. Depremden sonra tetiklenebilecek deniz altı heyelanından dolayı İstanbul'da tsunami bekliyoruz. Burada yıkmaya çalıştığımız en büyük algı, tsunami dediğimiz zaman Japonya ya da Endonezya'daki gibi 20 metrelik dalgalar anlaşılıyor.

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