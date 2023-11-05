Beklenen büyük İstanbul depremi için Tsunami uyarısı geldi! Hangi ilçeler riskli? İşte İstanbul’da Tsunami riski olan ilçeler!

Büyük Marmara depremi hakkında korkutucu açıklamalar, Boğaziçi Üniversitesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Musavver Didem Cambaz'dan geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda gerçekleşmesi beklenen ve artık birçok deprem uzmanı tarafından sayılı günlerinin kaldığı düşünülen İstanbul depremi Tsunami tehdidini de yanında getiriyor. Vatandaşlar son yaşanan büyük depremler sonrası deprem bilincine sahip olurken, Tsunami hakkında bilgi kirliliği dolaşıyor. Kıyı şeridinde yer alan birçok ilçemiz, İstanbul depreminde Tsunami'den etkilenebilir. İşte, İstanbul'da Tsunami riski olan ilçeler!