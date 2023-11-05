Beklenen büyük İstanbul depremi için Tsunami uyarısı geldi! Hangi ilçeler riskli? İşte İstanbul’da Tsunami riski olan ilçeler!

İSTANBUL İÇİN TSUNAMI TEHLİKESİ!

İstanbul için tsunami tehlikesine dikkati çeken Cambaz, şöyle devam etti:

"İstanbul için de tsunami beklediğimiz bir şey. Sadece depremden dolayı değil. Depremden sonra tetiklenebilecek deniz altı heyelanından dolayı İstanbul'da tsunami bekliyoruz. Burada yıkmaya çalıştığımız en büyük algı, tsunami dediğimiz zaman Japonya ya da Endonezya'daki gibi 20 metrelik dalgalar anlaşılıyor.