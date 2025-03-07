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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti? Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in sağlık durumu
Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
06:37
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti? Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in sağlık durumu
Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, günler süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Yaklaşık 3 gün devam eden aramalar sonucunda sevindirici haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, Ece Gürel'i ormanın derinliklerinde bir dere kenarında yarı baygın buldu. Hafif yaralı halde bulunan Gürel, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soğuk havada uzun süre kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen genç kadının kalbinin durduğu, doktorların hızlı müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenilirken sabah saatlerinde genç mimarın sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti?