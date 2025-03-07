Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti? Peyzaj Mimarı Ece Gürel’in sağlık durumu

Dün gece saatlerinde sarp ve ormanlık bir bölgede bulunan Gürel, hipotermi belirtileri göstermesi üzerine Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süre soğukta kaldığı anlaşılan Gürel'in tedavisi sırasında kalbi bir süre durdu.Doktorların aci l müdahalesinin ardından hayata geri döndürülen genç kadından sabah saatlerinde acı haber geldi. Peki, Ece Gürel öldü mü, neden öldü? İşte, ayrıntılar...