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Haberler Yaşam Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti? Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in sağlık durumu
Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 06:37

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti? Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in sağlık durumu

Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, günler süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Yaklaşık 3 gün devam eden aramalar sonucunda sevindirici haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, Ece Gürel'i ormanın derinliklerinde bir dere kenarında yarı baygın buldu. Hafif yaralı halde bulunan Gürel, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soğuk havada uzun süre kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen genç kadının kalbinin durduğu, doktorların hızlı müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenilirken sabah saatlerinde genç mimarın sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti?

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti? Peyzaj Mimarı Ece Gürel’in sağlık durumu

Dün gece saatlerinde sarp ve ormanlık bir bölgede bulunan Gürel, hipotermi belirtileri göstermesi üzerine Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süre soğukta kaldığı anlaşılan Gürel'in tedavisi sırasında kalbi bir süre durdu.Doktorların aci l müdahalesinin ardından hayata geri döndürülen genç kadından sabah saatlerinde acı haber geldi. Peki, Ece Gürel öldü mü, neden öldü? İşte, ayrıntılar...

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti? Peyzaj Mimarı Ece Gürel’in sağlık durumu

HİPOTERMİ GEÇİREN ECE GÜREL'İN KALBİ DURMUŞTU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, hastanede tedavi görüyordu. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenilmişti. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

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Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti? Peyzaj Mimarı Ece Gürel’in sağlık durumu

GENÇ KADININ KALBİ DAYANAMADI!

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti? Peyzaj Mimarı Ece Gürel’in sağlık durumu

ECE GÜREL 2 MART'TA BELGRAD ORMANI'NDA KAYBOLMUŞTU!

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel öldü mü, neden hayatını kaybetti? Peyzaj Mimarı Ece Gürel’in sağlık durumu

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu. Gürel bulunduğunda bilinci yarı açık olsa da soğuktan hiopotermi geçirdiği ve kalbinin zayıf düştüğü kamuoyuna bildirilmişti.