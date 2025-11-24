Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BEREKETLİ TOPRAKLAR 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Bereketli Topraklar'da neler olacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2025 06:03

Show TV'nin sevilen dizisi Bereketli Topraklar 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide geçen son olayların ardından, izleyiciler bir sonraki bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Başrollerini Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin paylaştığı yapımın yeni bölüm fragmanı büyük ilgi görüyor. Peki, Bereketli Topraklar'ın önümüzdeki bölüm fragmanı yayınlandı mı ve haftaya hangi gelişmeler ekrana gelecek?

BEREKETLİ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Her Pazar Show TV'de yayınlanan Bereketli Topraklar dizisine ait fragmanları aşağıdaki bağlantıda takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bereketli-topraklar/3047

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nevin, Ömer'in arabasındaki gizli dosyayı ele geçirirken ikili arasındaki gerilim, Tarık'ın ölümüyle ilgili sarsıcı bir yüzleşmeye dönüşür. Nevin, Ömer'in duygusal yüküne ilk kez şahitlik ederken aralarında kırılgan bir yakınlık doğar.

Bereketoğlu cephesinde Ferit'in yaptığı riskli ihracat anlaşması aile bireylerini karşı karşıya getirir. Ömer, bu anlaşma ile bereketli toprakların teminat gösterildiğini öğrenince iki kardeş arasında ipler kopma noktasına gelir. Karahanlılar tarafında ise kaos hakimdir. Fatma radikal bir karar vererek Salih'e bir teklifte bulunur.

Bu teklif Bereketoğlu olmanın ne demek olduğunu yeni anlayan Salih'i ailesi ve aşkı arasında bir tercih yapmaya zorlar. Zehra ise Azize ve babası arasındaki geçmişin sırlarını kazımaya başlar.

Tüm bunlar olurken Nevin ve Ömer arasındaki sıcaklık Bereketoğlu çiftliğine taşınır. Ömer evindeki yemeğe davet ettiği Nevin'in onun hayatının en büyük sırrına tanıklık edeceğinden habersizdir.

Ailesi hakkında öğrendiği gerçekle sarsılan Ömer'e bir büyük darbe de çiftlikte çıkan yangınla gelir.

