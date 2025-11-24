BEREKETLİ TOPRAKLAR 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Bereketli Topraklar’da neler olacak?

Bereketoğlu cephesinde Ferit'in yaptığı riskli ihracat anlaşması aile bireylerini karşı karşıya getirir. Ömer, bu anlaşma ile bereketli toprakların teminat gösterildiğini öğrenince iki kardeş arasında ipler kopma noktasına gelir. Karahanlılar tarafında ise kaos hakimdir. Fatma radikal bir karar vererek Salih'e bir teklifte bulunur.