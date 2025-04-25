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Haberler Yaşam Beren Su Bolat asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi! Savcının talep ettiği ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 14:58 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:58

Beren Su Bolat asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi! Savcının talep ettiği ceza belli oldu!

Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği trajik olayın davasında savcı mütalaasını açıkladı. Üçü itfaiye görevlisi, biri apartman yöneticisi olan 4 sanık için "basit taksirle öldürme" suçundan talep edilen ceza belli oldu.

DHA
Beren Su Bolat asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi! Savcının talep ettiği ceza belli oldu!

23 Temmuz 2024'te, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Beren Su Bolat (13) ve sınıf arkadaşı, bir apartmanın asansöründe 5. ve 6. katlar arasında mahsur kaldı.

Beren Su Bolat asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi! Savcının talep ettiği ceza belli oldu!

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında Bolat, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Arkadaşı ise kurtarıldı. Bilirkişi raporuna göre, itfaiye görevlilerinin güvenlik önlemi almaması ve asansörü güvenli kata indirmemesi kazaya yol açtı.

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Beren Su Bolat asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi! Savcının talep ettiği ceza belli oldu!

22 YIL 6 AY İLE YARGILANIYORDU!

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında, tutuksuz sanıklar itfaiye görevlileri Bayram B., Buğra Y., Ercan A. ve apartman yöneticisi Yılmaz G. ile avukatları hazır bulundu. Daha önce "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan sanıklar için savcı, suç niteliğini "basit taksirle öldürme" olarak değiştirerek 6 yıla kadar hapis istedi.

Beren Su Bolat asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi! Savcının talep ettiği ceza belli oldu!

"BU BİR İŞ KAZASI DEĞİL, ASLİ KUSUR"

Sanık avukatları, bilirkişi raporunun genel ifadeler içerdiğini savunarak yeni bir rapor talep etti. Bolat ailesinin avukatı Eda Er Yıldırım ise mevcut raporun yeterli olduğunu belirterek, "Bu bir iş kazası değil, asli kusur. İtfaiyecilerin yanlış müdahalesi faciaya neden oldu" dedi. Asansör firması yetkilisi A.Y., asansörde arıza olmadığını, sorunun voltaj düşüklüğünden kaynaklanabileceğini ifade etti.

Beren Su Bolat asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi! Savcının talep ettiği ceza belli oldu!

DAVA ERTELENDİ!

Beren Su'nun babası Özkan Bolat, daha önce yaptığı açıklamada, "Hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Bu bir cinayet" ifadelerini kullanırken mahkeme, avukatların mütalaaya karşı savunma için süre talebini kabul ederek duruşmayı 23 Mayıs 2025'e erteledi. Kamuoyu, bu trajik olayda adaletin tecelli etmesini bekliyor.