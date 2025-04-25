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Beren Su Bolat asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi! Savcının talep ettiği ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
14:58
Beren Su Bolat asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi! Savcının talep ettiği ceza belli oldu!
Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği trajik olayın davasında savcı mütalaasını açıkladı. Üçü itfaiye görevlisi, biri apartman yöneticisi olan 4 sanık için "basit taksirle öldürme" suçundan talep edilen ceza belli oldu.