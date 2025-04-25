Beren Su Bolat asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi! Savcının talep ettiği ceza belli oldu!

"BU BİR İŞ KAZASI DEĞİL, ASLİ KUSUR"

Sanık avukatları, bilirkişi raporunun genel ifadeler içerdiğini savunarak yeni bir rapor talep etti. Bolat ailesinin avukatı Eda Er Yıldırım ise mevcut raporun yeterli olduğunu belirterek, "Bu bir iş kazası değil, asli kusur. İtfaiyecilerin yanlış müdahalesi faciaya neden oldu" dedi. Asansör firması yetkilisi A.Y., asansörde arıza olmadığını, sorunun voltaj düşüklüğünden kaynaklanabileceğini ifade etti.

