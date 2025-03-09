BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sınavı tarihleri: MEB takvimi paylaştı! BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?

2024-2025 eğitim yılı için BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024-1 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı ve sonuçlar 7 Mart'ta erişime açıldı. Bireysel değerlendirme tarihleri ise merak konusu oldu. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?