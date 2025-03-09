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Haberler Yaşam BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sınavı tarihleri: MEB takvimi paylaştı! BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:21

BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sınavı tarihleri: MEB takvimi paylaştı! BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı tarihi, günün merak edilen konularından biri oldu. 2025 bireysel değerlendirme tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ön değerlendirme sonuçlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler için tarihler belirlendi. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sınavı tarihleri: MEB takvimi paylaştı! BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?

2024-2025 eğitim yılı için BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024-1 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı ve sonuçlar 7 Mart'ta erişime açıldı. Bireysel değerlendirme tarihleri ise merak konusu oldu. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?

BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sınavı tarihleri: MEB takvimi paylaştı! BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bireysel değerlendirmeler, her yetenek alanı için ayrı ayrı düzenlenecek ve 14 Nisan 2025'te başlayacak.

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BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sınavı tarihleri: MEB takvimi paylaştı! BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI GİRİŞ BELGESİ
Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimiz için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sınavı tarihleri: MEB takvimi paylaştı! BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?

2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sınavı tarihleri: MEB takvimi paylaştı! BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?