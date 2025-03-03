BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB’ten tarih açıklaması: BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kılavuzuna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecekti, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Mart'ta tamamlandı. Bu sebeple, 28 Şubat'ta açıklanması planlanan BİLSEM sınav sonuçları tarihi değişti. Öğrenciler ve veliler, "2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, neden ertelendi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi.