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Giriş Tarihi: 03.03.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 15:53

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB'ten tarih açıklaması: BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, ertelendi mi?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavına giren öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre sınav sonuçlarının 28 Şubat'ta duyurulması planlanıyordu, ancak açıklanma tarihi değişti. Bu durum, "2025 BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmadı, ertelendi mi?" sorularını gündeme getirdi. MEB'den gelecek güncel duyurular yakından takip edilirken, öğrenciler ve veliler yeni açıklanma tarihini merak ediyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB’ten tarih açıklaması: BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kılavuzuna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecekti, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Mart'ta tamamlandı. Bu sebeple, 28 Şubat'ta açıklanması planlanan BİLSEM sınav sonuçları tarihi değişti. Öğrenciler ve veliler, "2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, neden ertelendi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB’ten tarih açıklaması: BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, ertelendi mi?

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN YENİ TAKVİM BELLİ OLDU

23 Şubat'ta sona eren bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat'ta açıklanmadı.

Ancak Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle 7 Mart'a ertelendi.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart'ta açıklanacak.

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BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB’ten tarih açıklaması: BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, ertelendi mi?

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN YENİ TAKVİM BELLİ OLDU!
Bilim ve Sanat Merkezleri, öğrenci ön değerlendirme süreci olumsuz hava koşulları sebebiyle 12 ilde gerçekleştirilemedi. 1 Mart tarihi itibarıyla ön değerlendirme işlemleri bu illerde yapılmaya başlanırken sonuçlar için yeni takvim belli oldu.

Daha önce 28 Şubat'ta açıklanacağı ilan edilen BİLSEM sonuçları, güncellenen takvimle birlikte 7 Mart Cuma günü duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik koduyla birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB’ten tarih açıklaması: BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, ertelendi mi?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB’ten tarih açıklaması: BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, ertelendi mi?

2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi