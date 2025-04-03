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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 14:38

BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?

BİM, Her Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. 4 Nisan Cuma aktüel ürün katalog ürünleri satışa çıkmaya hazırlanırken, yeni haftanın afişi de yayımladı. 4 Nisan aktüel ürünler alışverişseverlerin listesini doldurmaya başladı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta BİM aktüel ürünler!

BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?

BİM yeni hafta öncesinde bu Cuma aktüel ürün satışı yapacak. Elektronikten oyuncak çeşitlerine, mutfak araç gereçlerinden nevresim takımına birçok ürün raflarda alıcısıyla buluşcak. Haftanın son indirimlerinin ardından BİM yeni hafta indirim afişini de yayımlandı. İşte, 4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?

BİM AKTÜEL 4 NİSAN KATALOĞU YAYIMLANDI!

Katlanabilir X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL

Katlanabilir İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL

Sürahi Blender 1.750 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

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BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?

Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 59 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160 cmx200 cm + 25 cm 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100 cmx200 cm + 25 cm 149 TL

Terlik Kadın 89 TL

BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?

Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 349 TL

Tava 28 cm 249 TL

Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL

Halkalı Kulplu Kupa 480 ml 149 TL

Kase 215 cc 22,50 TL

Kase 320 cc 24,50 TL

BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 10L 65 TL

Cam Sıvı Sabunluk 500 cc 59 TL

Kare Saklama Kabı 550 ml 24,50 TL

Sürgülü Süzgeç 55 TL