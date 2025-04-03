BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?

BİM yeni hafta öncesinde bu Cuma aktüel ürün satışı yapacak. Elektronikten oyuncak çeşitlerine, mutfak araç gereçlerinden nevresim takımına birçok ürün raflarda alıcısıyla buluşcak. Haftanın son indirimlerinin ardından BİM yeni hafta indirim afişini de yayımlandı. İşte, 4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu!