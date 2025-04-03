Haberler
Yaşam
BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
14:38
BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?
BİM, Her Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. 4 Nisan Cuma aktüel ürün katalog ürünleri satışa çıkmaya hazırlanırken, yeni haftanın afişi de yayımladı. 4 Nisan aktüel ürünler alışverişseverlerin listesini doldurmaya başladı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta BİM aktüel ürünler!