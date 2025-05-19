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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 20 - 21 - 23 Mayıs BİM aktüel katalog: Güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları...
Giriş Tarihi: 19.05.2025 23:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 23:03

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 20 - 21 - 23 Mayıs BİM aktüel katalog: Güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları...

BİM aktüel Salı ve Cuma indirimleri başlıyor. Her hafta aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta her ihtiyaca uygun binbir çeşit ürün geliyor. Yaza hazırlık yapmak isteyenler için güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları ve daha birçok ürün saışa çıkacak. Peki, 20 - 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta fırsatları ve fiyat listesi...

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 20 - 21 - 23 Mayıs BİM aktüel katalog: Güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları...

BİM'de haftanın indirimleri alışverişseverler tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta Salı ve Cuma aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta Çarşamba günü de aktüel ürünler satışa sunulacak. Tablet, cep telefonu, televizyon, mutfak gereçleri, koltuk ve yatak çeşitleri olmak üzere yeni ürünler raflarda alıcısıyla buluşacak. İşte, 20 - 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 20 - 21 - 23 Mayıs BİM aktüel katalog: Güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları...

20 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG

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BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 20 - 21 - 23 Mayıs BİM aktüel katalog: Güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları...

- Lokman Reçel Çeşitleri 77,50 TL

- Tat Bezelye 27,50 TL

- Çiçek Acı Biber Sosu 28,50 TL

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 20 - 21 - 23 Mayıs BİM aktüel katalog: Güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları...

- Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

- Tam Yağlı Ayran 2 Litre 59 TL

- Az Yağlı Yoğurt 3 kg 87,50 TL

BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ! 20 - 21 - 23 Mayıs BİM aktüel katalog: Güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları...

- Siyah Zeytin 1400 gr 199 TL

- Bulgur Çeşitleri 1 kg 24,75 TL

- Makarna Çeşitleri 24,50 TL