BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 26 - 30 Eylül BİM aktüel ürünler neler? Çift kişilik battaniye, pijama takımı, toz deterjan...

BİM'den yeni haftaya özel aktüel ürünler satışa çıkıyor. Her hafta Cuma ve Salı günü, aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta yediden yetmişe birçok kişinin ihtiyacına uygun ürün yer alıyor. 26 ve 30 Eylül'de satışa çıkacak olan ürünler arasında alez, masa örtüsü, kapı önü paspası ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte, 26 - 30 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu!