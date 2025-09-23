BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 26 - 30 Eylül BİM aktüel ürünler neler? Çift kişilik battaniye, pijama takımı, toz deterjan...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:13

BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı. Her hafta çeşitli ürünleriyle alıcısını buluşturan zincir markette, çift kişilik battaniye, pijama takımı, sweatshirt, toz deterjan, çamaşır parfümü, leke çıkarıcı ve daha fazlası yer alıyor. 26 Eylül Cuma ve 30 Eylül Salı günü BİM'de aktüel ürün satışı yapılacak. Peki, bu hafta BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, detaylar...

BİM'den yeni haftaya özel aktüel ürünler satışa çıkıyor. Her hafta Cuma ve Salı günü, aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta yediden yetmişe birçok kişinin ihtiyacına uygun ürün yer alıyor. 26 ve 30 Eylül'de satışa çıkacak olan ürünler arasında alez, masa örtüsü, kapı önü paspası ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte, 26 - 30 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu!

26 EYLÜL 2025 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

30 EYLÜL 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

