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Haberler Yaşam Bugün hastaneler açık mı? 2 Nisan Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 06:44

Bugün hastaneler açık mı? 2 Nisan Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar, MHRS üzerinden işlem yapmaya başladı. Poliklinik veya aile hekimi randevusu almak isteyenler, 7 Nisan'a kadar açık randevu bulunmadığını görünce, hastaneler ne zaman açılıyor, bugün hizmet veriyor mu sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 9 günlük bayram tatilinde devlet hastaneleri ve sağlık ocakları açık mı? 2-3-4 Nisan poliklinikler çalışıyor mu?

Bugün hastaneler açık mı? 2 Nisan Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

Bayram tatilinin kamuda 9 gün süreceği duyurulmuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 7 Nisan'da başlayacak. Sağlık kurumlarının da bu düzenlemeye dahil olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, hastaneler ne zaman açılıyor, bugün hizmet veriyor mu sorusuna yanıt arıyor.Peki, bugün hastaneler açık mı? 2-3-4 Nisan'da poliklinikler hizmet verecek mi?

Bugün hastaneler açık mı? 2 Nisan Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?

Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.

Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet sunmayacak.

Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.

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Bugün hastaneler açık mı? 2 Nisan Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

Bugün hastaneler açık mı? 2 Nisan Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

2 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı dolayısıyla sadece nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği düzende idari izin kamu çalışanları için devam etse de eczanelerin normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.

Bugün hastaneler açık mı? 2 Nisan Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?