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Bugün hastaneler açık mı? 2 Nisan Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
06:44
Bugün hastaneler açık mı? 2 Nisan Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?
Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar, MHRS üzerinden işlem yapmaya başladı. Poliklinik veya aile hekimi randevusu almak isteyenler, 7 Nisan'a kadar açık randevu bulunmadığını görünce, hastaneler ne zaman açılıyor, bugün hizmet veriyor mu sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 9 günlük bayram tatilinde devlet hastaneleri ve sağlık ocakları açık mı? 2-3-4 Nisan poliklinikler çalışıyor mu?