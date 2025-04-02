Bugün hastaneler açık mı? 2 Nisan Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

Bayram tatilinin kamuda 9 gün süreceği duyurulmuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 7 Nisan'da başlayacak. Sağlık kurumlarının da bu düzenlemeye dahil olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, hastaneler ne zaman açılıyor, bugün hizmet veriyor mu sorusuna yanıt arıyor.Peki, bugün hastaneler açık mı? 2-3-4 Nisan'da poliklinikler hizmet verecek mi?