BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI? Ulusal yas ilan edildi! 19 Ekim bugün okul var mı, milli yasta okullar açık mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

19-20-21 Ekim tarihlerini kapsayan milli yas nedeniyle okulların tatil olup olmadığı araştırıyor. Öğretmen, öğrenci ve veliler araştırmalara başladı.

Konuyla ilgili MEB açıklamaları takip ediliyor. Milli yas resmi tatil olarak değerlendirilmiyor.