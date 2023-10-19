BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI? Ulusal yas ilan edildi! 19 Ekim bugün okul var mı, milli yasta okullar açık mı?

Bugün okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Öğretmen, öğrenciler ve veliler araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan insanlık dramı sebebiyle 3 günlük milli yas ilan edildi. Ulusal yas nedeniyle ''19 Ekim Perşembe bugün okul var mı, milli yasta okul tatil olur mu'' soruları gündemdeki yerini aldı. İlkokul, ortaokul, lise için araştırmalar sabahın erken saatlerinde başlıyor. Peki, okullar tatil mi edildi? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda!