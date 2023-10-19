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Giriş Tarihi: 19.10.2023 02:40 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 02:40

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI? Ulusal yas ilan edildi! 19 Ekim bugün okul var mı, milli yasta okullar açık mı?

Bugün okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Öğretmen, öğrenciler ve veliler araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan insanlık dramı sebebiyle 3 günlük milli yas ilan edildi. Ulusal yas nedeniyle ''19 Ekim Perşembe bugün okul var mı, milli yasta okul tatil olur mu'' soruları gündemdeki yerini aldı. İlkokul, ortaokul, lise için araştırmalar sabahın erken saatlerinde başlıyor. Peki, okullar tatil mi edildi? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 2023? Resmi ulusal yas açıklaması geldi! 19 Ekim bugün okul var mı, milli yasta okula gidilir mi?

Milli yasta okula gidilir mi, ders olur mu soruları trend aramalar arasında yerini aldı. Gazze'de yaşananlar nedeniyle ulusal yas ilanı verildi ve kurumlarda bayraklar yarıya indirildi. Yas süresinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. ''Bugün okul var mı, milli yasta okul tatil olur mu'' sorularının yanıtı MEB ile araştırılıyor. Peki, 19 Ekim 2023 bugün okullar tatil mi? İşte yanıtı!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 2023? Resmi ulusal yas açıklaması geldi! 19 Ekim bugün okul var mı, milli yasta okula gidilir mi?

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edildi. Karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi:

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 2023? Resmi ulusal yas açıklaması geldi! 19 Ekim bugün okul var mı, milli yasta okula gidilir mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

19-20-21 Ekim tarihlerini kapsayan milli yas nedeniyle okulların tatil olup olmadığı araştırıyor. Öğretmen, öğrenci ve veliler araştırmalara başladı.

Konuyla ilgili MEB açıklamaları takip ediliyor. Milli yas resmi tatil olarak değerlendirilmiyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 2023? Resmi ulusal yas açıklaması geldi! 19 Ekim bugün okul var mı, milli yasta okula gidilir mi?

MİLLİ YASTA OKULA GİDİLİR Mİ, NE YAPILIR?

Milli yas süresince okullar ve diğer kurumlar çalışmaya devam eder. Resmi tatil sayılmadığı için işe gidilmeye devam edilir. Milli yas süresince bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları ertelenir.

Buna göre okullarda ders işlenmeye devam edecek.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 2023? Resmi ulusal yas açıklaması geldi! 19 Ekim bugün okul var mı, milli yasta okula gidilir mi?

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