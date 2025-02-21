Haberler
Yaşam
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik ve Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı: İşte güncel 21 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler
Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
07:10
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik ve Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı: İşte güncel 21 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, öğrenciler ve velileri kar tatili duyurularına odakladı. Olumsuz hava koşullarını değerlendiren valilikler, bazı illerde eğitim öğretime ara verme kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından "Bugün okullar tatil mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. Birçok bölgede elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. Peki, 21 Şubat Cuma günü hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, güncel kar tatili olan il ve ilçeler listesi.