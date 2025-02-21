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Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik ve Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı: İşte güncel 21 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler
Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 07:10

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik ve Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı: İşte güncel 21 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, öğrenciler ve velileri kar tatili duyurularına odakladı. Olumsuz hava koşullarını değerlendiren valilikler, bazı illerde eğitim öğretime ara verme kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından "Bugün okullar tatil mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. Birçok bölgede elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. Peki, 21 Şubat Cuma günü hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, güncel kar tatili olan il ve ilçeler listesi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik ve Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı: İşte güncel 21 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, öğrenci ve velilerin gözü Valilik ve Kaymakamlık açıklamalarına çevirmesine neden oldu. "Bugün okul var mı? Bugün okullar açık mı, kapalı mı?"soruları gündemdeki yerini korurken, valilik ve kaymakamlıklar tarafından kar tatili duyuruları peş peşe gelmeye başladı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği tatil kararları resmi kurumlar tarafından paylaşılıyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü hangi illerde eğitime ara verildi? İşte kar tatili ilan edilen il ve ilçeler listesi…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik ve Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı: İşte güncel 21 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarılarına karşı 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler şu şekilde;

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik ve Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı: İşte güncel 21 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler

İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarıları ardından beklenen kar fırtınası İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı. 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da okullar tatil edildi!

Vali Davut Gül'ün açıklaması:

''Meteoroloji birinci bölge müdürlüğünden aldığımız son verilere göre il genelinde bugün karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam eden yağışlar İstanbul'un boğaz kesimi ile Anadolu yakasında etkili olmuştur. Cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği tahmin edilen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olacağı beklenmektedir. Pazar günü beklenen kar yağışının genellikle İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir. Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için valiliğimizce resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri olgunlaşma işleri özel eğitim kursları motorlu taşıt sürücü kursları muhtelif kurslar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri Resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 21 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir.''

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik ve Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı: İşte güncel 21 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler

BURSA

Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik ve Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı: İşte güncel 21 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler

SAMSUN

Samsun'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe (12.00'den itibaren) ve 21 Şubat Cuma günü ildeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz; Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden 20/02/2025 tarih ve saat 12.00 itibariyle gelen sarı kodlu uyarıya göre; ilimizde devam eden kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim-öğretime 20 Şubat 2025 Perşembe (12.00'den itibaren) ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verilmiştir.

Kamu kurumlarımızda görevli; hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacaktır.

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