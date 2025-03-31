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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
10:07
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz?
Bayram tatilinde şehirde kalıp şehir içi gezintiye çıkan ya da bayram ziyaretlerini toplu taşıma araçlarıyla yapmayı planlayan vatandaşlar bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı diye merak ediyor. 30 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan bayram sürecinde ücretsiz ulaşım imkanı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin detaylar.