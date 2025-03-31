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Giriş Tarihi: 31.03.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:07

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz?

Bayram tatilinde şehirde kalıp şehir içi gezintiye çıkan ya da bayram ziyaretlerini toplu taşıma araçlarıyla yapmayı planlayan vatandaşlar bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı diye merak ediyor. 30 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan bayram sürecinde ücretsiz ulaşım imkanı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin detaylar.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz?

Geçmiş yıllarda bayramlarda ve resmi tatillerde büyükşehirlerde ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlandığından bu yıl da aynı durumun geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda, bayram boyunca toplu taşıma kullanan vatandaşlar bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bayramda bedava mı gibi sorulara yanıt arıyor. Bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecek.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, dün gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Öte yandan toplu taşıma ile ilgili yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz?

BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da Ramazan Bayramı süresince EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler kaç gün ücretsiz?

BAYRAMDA İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de bayram boyunca İZBAN ücretsiz ulaşım sağlayacakken diğer ulaşım araçları yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

2-4 NİSAN'DA ÜCRETSİZ ULAŞIM DEVAM EDECEK Mİ?

Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 9 güne uzatılmıştı. Ancak ücretsiz ulaşım imkanı yalnızca resmi tatilleri kapsıyor. Dolayısıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca ücretsiz ulaşım imkanı 30 Mart-1 Nisan tarih aralığında geçerli olacak.