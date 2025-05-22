Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Kriminal o elin peşinde!

"BİZ DE JAKUZİYİ KULLANDIK"

İfade verip şikayetçi olan Kozan, "Jakuzi ve yatak odasının bulunduğu yerin tam üzerinde, 360 derece görsele sahip bir ampul vardı. Biz de Jakuziyi kullandık. Jakuzi kızımın olduğu yerde idi. Bizden önce bungalova giden insanlar muhakkak kayıt altına alınmıştır. Bunu nerede kullanabilirler? Düşünmek istemiyorum ama düşünmeden de edemiyorum" ifadesini kullandı.