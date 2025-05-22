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Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Kriminal o elin peşinde!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
10:02
Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Kriminal o elin peşinde!
Sakarya'nın Sapanca İlçesi'ndeki bungalov skandalı tüm Türkiye'yi şoke etti. Bungalovda tam da jakuzi üzerine yerleştirilen gizli kamera, tatile giden bir aile tarafından tespit edildi. Soruşturma kapsamında bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk'un cep telefonu incelendi. Cep telefonundan çıkan fotoğrafta görülen elin kime ait olduğu belirlenemedi. Gözler Kriminal Dairesi'ne çevrildi. İşte skandalda yeni detaylar…