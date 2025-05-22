Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Kriminal o elin peşinde!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:02

Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Kriminal o elin peşinde!

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'ndeki bungalov skandalı tüm Türkiye'yi şoke etti. Bungalovda tam da jakuzi üzerine yerleştirilen gizli kamera, tatile giden bir aile tarafından tespit edildi. Soruşturma kapsamında bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk'un cep telefonu incelendi. Cep telefonundan çıkan fotoğrafta görülen elin kime ait olduğu belirlenemedi. Gözler Kriminal Dairesi'ne çevrildi. İşte skandalda yeni detaylar…

Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Kriminal o elin peşinde!

SON DAKİKA… Sakarya Sapanca'da bungalov skandalı yaşandı… Ramazan Bayramı'nda İstanbul'dan Sapanca'ya tatile giden Mesut Kozan, eşi ve küçük kızı ile bungalov kiraladı. Kozan ailesi güzel bir gün geçirdikten sonra hava kararınca bungalovda ışıkları yaktı. aile avizede yanan kırmızı ışığı fark eden aile neye uğradığını şaşırdı.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Kriminal o elin peşinde!

İnceleme yapan baba Mesut Kozan, avizede 360 derece çekim yapan gizli kameraya rastladı. Yatak odasındaki jakuzinin üzerindeki avizenin içine yerleştirilen gizli kamerayı fark eden baba soluğu poliste aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Kriminal o elin peşinde!

"BİZ DE JAKUZİYİ KULLANDIK"

İfade verip şikayetçi olan Kozan, "Jakuzi ve yatak odasının bulunduğu yerin tam üzerinde, 360 derece görsele sahip bir ampul vardı. Biz de Jakuziyi kullandık. Jakuzi kızımın olduğu yerde idi. Bizden önce bungalova giden insanlar muhakkak kayıt altına alınmıştır. Bunu nerede kullanabilirler? Düşünmek istemiyorum ama düşünmeden de edemiyorum" ifadesini kullandı.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Kriminal o elin peşinde!

"GİZLİ KAMERAYA DİKKAT BENDEN SÖYLEMESİ"

Duruma sosyal medya hesabından da tepki gösteren baba Mesut Kozan "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözlerini paylaştı.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Kriminal o elin peşinde!

KAMERADAN ORTAĞIN PARMAK İZİ ÇIKTI AMA…

Tüm Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suçlamaları reddeden bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk ve ortağı Tansel Soyçiçek tutuklandı. Hürriyet'in haberine göre kameranın üzerinde Tansel Soyçiçek'in parmak izi çıktı. Soruşturma kapsamında iki şüphelinin cep telefonları da incelemeye alındı. Hüseyin Koşuk'un telefonunda ise olayla ilgili çarpıcı bir delile ulaşıldı. telefondan gizli kameranın fotoğrafı çıkarken, ampul şeklindeki gizli kamera ve onu tutan el açıkça görülmesi dikkatlerden kaçmadı.