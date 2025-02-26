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Haberler Yaşam Bursa'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile Bursa'daki camilerin listesi duyuruldu!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:48

Bursa'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile Bursa'daki camilerin listesi duyuruldu!

Bursa'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 listesi yayında. Bu yıl 1 Mart itibarıyla başlayacak Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat akşamı kılınacak. Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı için ibadet planlarını çıkaran İslam alemi hatimle namaz kılmak için Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Müftülüğüne döndü. İşte, ilçe ilçe o camiler...

Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile Bursa’daki camilerin listesi duyuruldu!

Bursa'da hatimle teravih namazı kıldıracak camiler belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bu camilerde, Ramazan ayı boyunca hatimle ilerlenecek. Her yıl bu camilerin listesi İslam alemi için büyük önem taşıyor. İşte, 2025 yılında Bursa'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler:

Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile Bursa’daki camilerin listesi duyuruldu!

BURSA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER 2025

OSMANGAZİ

ORHAN CAMİİ

DOSAB CAMİİ

NAKKAŞ ALİ PAŞA MESCİDİ

SÜLEYMANİYE CAMİİ

GAZETECİLER CAMİİ

PARK CAMİİ

TİMURTAŞPAŞA CAMİİ

HZ. HAMZA ŞEHİTLER CAMİİ

İSMAİL HAKKI TEKKESİ CAMİİ

SULTAN 1. MURAT HÜDAVENDİGAR CAMİİ

ŞEHREKÜSTÜ CAMİİ

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Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile Bursa’daki camilerin listesi duyuruldu!

NİLÜFER

YENİ CAMİİ

TİCARET MERKEZİ CAMİİ

ŞİNASİ YÜREK CAMİİ

ESKİ CAMİİ

Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile Bursa’daki camilerin listesi duyuruldu!

YILDIRIM

HİCRET CAMİİ

ZEYNİLER CAMİİ

Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile Bursa’daki camilerin listesi duyuruldu!
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