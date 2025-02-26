Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile Bursa’daki camilerin listesi duyuruldu!

Bursa'da hatimle teravih namazı kıldıracak camiler belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bu camilerde, Ramazan ayı boyunca hatimle ilerlenecek. Her yıl bu camilerin listesi İslam alemi için büyük önem taşıyor. İşte, 2025 yılında Bursa'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler: