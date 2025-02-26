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Bursa'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile Bursa'daki camilerin listesi duyuruldu!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
23:48
Bursa'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025: Diyanet ile Bursa'daki camilerin listesi duyuruldu!
Bursa'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 listesi yayında. Bu yıl 1 Mart itibarıyla başlayacak Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat akşamı kılınacak. Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı için ibadet planlarını çıkaran İslam alemi hatimle namaz kılmak için Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Müftülüğüne döndü. İşte, ilçe ilçe o camiler...