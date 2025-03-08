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CAN BORCU 12. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Can Borcu yeni bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 08.03.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
18:26
CAN BORCU 12. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Can Borcu yeni bölüm izle full HD
Can Borcu 12. bölümü ile seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapımın 8 Mart 2025 tarihli bu haftaki bölümünde Kızının hayatıyla tehdit edilen Handan, köşeye sıkışır ve Mehmet'in Doğa ile ilgili kendisine söylediği en önemli gerçeği Emel'e söylemek zorunda kalır. İşte, ATV ile Can Borcu 12. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.