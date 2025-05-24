Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CAN BORCU 21. BÖLÜM İZLE: "Aklımda Çınar'da kaldı..." ATV ile Can Borcu son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 18:09

CAN BORCU 21. BÖLÜM İZLE: "Aklımda Çınar'da kaldı..." ATV ile Can Borcu son bölüm izle!

Can Borcu son bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi isimler yer alıyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde "Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur..." Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, ATV ile Can Borcu son bölüm izle linki ve bölümden detaylar...

CAN BORCU 21. BÖLÜM İZLE: Aklımda Çınar’da kaldı... ATV ile Can Borcu son bölüm izle!

Can Borcu yeni bölümüyle Cumartesi ekrana geliyor. Sevilen yapımda bu hafta yaşanacaklar, dizinin yakın takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Ekrana gelen son bölümün ardından gözler 21. bölüme çevrildi. Peki, Can Borcu son bölümde neler olacak, izleyenleri neler bekliyor?

CAN BORCU 21. BÖLÜM İZLE: Aklımda Çınar’da kaldı... ATV ile Can Borcu son bölüm izle!

CAN BORCU 21. BÖLÜM İZLE

Can Borcu yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de. Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/can-borcu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CAN BORCU 21. BÖLÜM İZLE: Aklımda Çınar’da kaldı... ATV ile Can Borcu son bölüm izle!

CAN BORCU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur. Yasemin ise yıkılmıştır. Kalbi inkar ederken sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalır. Ama aslında bu kayboluş, Ferit'in kurguladığı küçük ama etkili bir oyunun parçasıdır. Handan ve Mehmet, çocukların eve dönüşüyle her şeyin düzeleceğini umar. Ama aksine her şey biraz daha zorlaşır.

CAN BORCU 21. BÖLÜM İZLE: Aklımda Çınar’da kaldı... ATV ile Can Borcu son bölüm izle!

Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar. Diğer tarafta ise Ferit hala amacına ulaşmamıştır. Yasemin'i istiyordur. Emel ise oğlu için son bir oyun daha kurar. Yasemin'i, en çok sevdiği yerden vurup onu geri döndürmeye kararlıdır. Ancak tüm bunlar yaşanırken herkesin bilmediği başka bir mucize gerçekleşiyordur…

CAN BORCU 21. BÖLÜM İZLE: Aklımda Çınar’da kaldı... ATV ile Can Borcu son bölüm izle!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ