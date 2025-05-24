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CAN BORCU 21. BÖLÜM İZLE: "Aklımda Çınar'da kaldı..." ATV ile Can Borcu son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
18:09
CAN BORCU 21. BÖLÜM İZLE: "Aklımda Çınar'da kaldı..." ATV ile Can Borcu son bölüm izle!
Can Borcu son bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi isimler yer alıyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde "Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur..." Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, ATV ile Can Borcu son bölüm izle linki ve bölümden detaylar...