ChatGPT'ye büyük rakip! Elon Musk yapay zeka sohbet robotu "Grok"u tanıttı: ''İnsan benzeri bir asistan"

2023 yılının en önemli teknolojik konularının başında gelişmiş yapay zeka ve ChatGPT geliyor. OPENAI adlı şirketin geliştirip yayımladığı ChatGPT sürekli güncelleme alıp daha gelişmiş bir noktaya doğru ilerlerken, SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk yapay zeka robotu Grok'u tanıttı. Edebiyat klasiklerinden Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabından esinlenen Grok için en iyi tanım, "insan benzeri bir asistan" olabilir. Diğer yapay zeka sohbet robotlarından farkı, insansı mizahi yaklaşıma sahip olması. Böylece Google'ın Bard ve Microsoft'un Bing adlı yapay zeka sohbet uygulamalarına bir rakip daha geliyor.