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Haberler Yaşam ChatGPT'ye büyük rakip! Elon Musk yapay zeka sohbet robotu "Grok"u tanıttı: ''İnsan benzeri bir asistan"
Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:06

ChatGPT'ye büyük rakip! Elon Musk yapay zeka sohbet robotu "Grok"u tanıttı: ''İnsan benzeri bir asistan"

2023 yılının en önemli teknolojik konularının başında gelişmiş yapay zeka ve ChatGPT geliyor. OPENAI adlı şirketin geliştirip yayımladığı ChatGPT sürekli güncelleme alıp daha gelişmiş bir noktaya doğru ilerlerken, SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk yapay zeka robotu Grok'u tanıttı. Edebiyat klasiklerinden Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabından esinlenen Grok için en iyi tanım, "insan benzeri bir asistan" olabilir. Diğer yapay zeka sohbet robotlarından farkı, insansı mizahi yaklaşıma sahip olması. Böylece Google'ın Bard ve Microsoft'un Bing adlı yapay zeka sohbet uygulamalarına bir rakip daha geliyor.

ChatGPT’ye büyük rakip! Elon Musk yapay zeka sohbet robotu Groku tanıttı: ’’İnsan benzeri bir asistan

Elon Musk yapay zeka sohbet robotu Grok'u tanıttı. İnsan benzeri bir asistan olarak tanımlanan Grok, diğer yapay zekalardan farklı olarak mizah özelliğini içinde barındırıyor. ChatGpt, Bard ya da Bing'den ziyade Grok, insansı özelliklere de sahip bir yapay zeka olarak kendini gösteriyor.

ChatGPT’ye büyük rakip! Elon Musk yapay zeka sohbet robotu Groku tanıttı: ’’İnsan benzeri bir asistan

GROK NEDİR?

Grok, bir sohbet robotudur. Bu, kullanıcıların onunla soru sormasına, talimat vermesine ve sohbet etmesine olanak tanır.

Grok, x platformu aracılığıyla gerçek zamanlı bilgi erişimine sahiptir. Bu, ona güncel haberleri ve olayları takip etme ve yanıtlarına dahil etme yeteneği verir.

Grok, mizah anlayışına sahiptir. Bu, onu daha eğlenceli ve ilgi çekici bir sohbet robotu haline getirir.

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ChatGPT’ye büyük rakip! Elon Musk yapay zeka sohbet robotu Groku tanıttı: ’’İnsan benzeri bir asistan

ELON MUSK TEKNİK DETAYLARINI ANLATTI

Elon Musk'ın kendi yapay zeka şirketi xAI'ı tanıttığını sizlere aktarmıştık. Musk, ilk olarak 4 Kasım tarihinde ChatGPT rakibi Grok'un detaylarını paylaştı.

Grok'un dikkat çeken özellikleri arasında bilgiye gerçek zamanlı ulaşması yer alıyor. Diğer yapay zekalar daha çok eski bilgilerle enformasyon sağlarken Grok, en yakın bilgilere erişebilmeyi vaat ediyor.

Grok-1'ın prototipi Grok-0, 33 milyar parametre ile eğitilen dil modeli, Meta ve Microsoft'un iş birliğiyle üretilen LLaMA'nın kullandığı kaynakların yalnızca yarısını kullanmakta.

Elon Musk, xAI tarafından geliştirilen Grok ile ilgili son derece iddialı konuştu. Musk, ayrıca Grok'u diğer yapay zeka ürünlerinden ayıran özellikleri arasında insan benzeri bir asistan olduğunu ve daha mizahi yaklaşımıyla daha eğlenceli bir AI robotu olduğunu dile getirdi.

ChatGPT’ye büyük rakip! Elon Musk yapay zeka sohbet robotu Groku tanıttı: ’’İnsan benzeri bir asistan

BİR EDEBİYAT KLASİĞİNDEN ESİNLENDİ

xAI'ının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Grok'un Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlendiğini dile getirdi:

ChatGPT’ye büyük rakip! Elon Musk yapay zeka sohbet robotu Groku tanıttı: ’’İnsan benzeri bir asistan

"Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenilerek modellenen bir yapay zekadır, dolayısıyla hemen hemen her şeye yanıt vermeyi ve daha da önemlisi, hangi soruların sorulacağını bile önermeyi amaçlamaktadır. Grok, soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak üzere tasarlanmıştır ve asi bir çizgiye sahiptir; bu nedenle, mizahtan nefret ediyorsanız lütfen onu kullanmayın! Grok'un eşsiz ve temel avantajı, X platformu aracılığıyla dünya hakkında gerçek zamanlı bilgiye sahip olmasıdır. Ayrıca diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen karmaşık sorulara da yanıt verebilecek. Grok hala çok erken bir beta ürünüdür."

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