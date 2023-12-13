Haberler
Yaşam
Cinayet gibi kaza! Sahil yürüyüşüne çıkanları motosiklet biçti
Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
07:17
Cinayet gibi kaza! Sahil yürüyüşüne çıkanları motosiklet biçti
İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen 4 kişi, yanlarında köpekle sahil gezintisine çıktıkları sırada cinayet gibi bir kazanın ortasında kaldı. Caddebostan sahilinde sözlü tartışma yaşan otomobilin çarptığı motosiklet, trafik ışıklarında bekleyen grubu biçti. Nazan Burcu Soyyer(38) öldü, ikisi kadın 3 kişi yaralandı. Gruptakilerin yaralı köpeği de ameliyat edildi. Otomobil sürücüsü tutuklandı. Soyyer'in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.