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Haberler Yaşam Cinayet gibi kaza! Sahil yürüyüşüne çıkanları motosiklet biçti
Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:17

Cinayet gibi kaza! Sahil yürüyüşüne çıkanları motosiklet biçti

İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen 4 kişi, yanlarında köpekle sahil gezintisine çıktıkları sırada cinayet gibi bir kazanın ortasında kaldı. Caddebostan sahilinde sözlü tartışma yaşan otomobilin çarptığı motosiklet, trafik ışıklarında bekleyen grubu biçti. Nazan Burcu Soyyer(38) öldü, ikisi kadın 3 kişi yaralandı. Gruptakilerin yaralı köpeği de ameliyat edildi. Otomobil sürücüsü tutuklandı. Soyyer'in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN
Cinayet gibi kaza! Sahil yürüyüşüne çıkanları motosiklet biçti

Korkunç kaza, 10 Aralık Pazar günü saat 16.00 sıralarında Kadıköy sahilyolu Çetin Emeç Bulvarında yaşandı. Otomobil sürücüsü Ersin Karakaş ve motosikletli Avni Kantan, Maltepe istikametine doğru seyir halindeydi.

Cinayet gibi kaza! Sahil yürüyüşüne çıkanları motosiklet biçti

İddialara göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki sürücü yol boyunca birbirine sataşmayı sürdürdü. Görgü tanıklarının ifadesine göre otomobil, sağ şeritten ani manevrayla sol şeride geçen otomobil motosiklete çarptı.

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Cinayet gibi kaza! Sahil yürüyüşüne çıkanları motosiklet biçti

Savrulan motosiklet önce kaldırıma sonra da Bağdat Caddesi'nden sahile yürüyüş yapmaya giden ve o sırada trafik ışıklarında karşıya geçmek için bekleyen Nazan Burcu Soyyer, İpek Bostancı, Pelin Toraman Soyyer, Erkan Canbay ve yanlarındaki köpeklerine çarptı.

Cinayet gibi kaza! Sahil yürüyüşüne çıkanları motosiklet biçti

Başından darbe alan ve yaklaşık 20 metre savrulan Nazan Burcu Soyyer(38), Göztepe Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İpek Bostancı'nın her iki bacağı da kırıldı, damarları koptu.

Cinayet gibi kaza! Sahil yürüyüşüne çıkanları motosiklet biçti

Erkan Canbay ve Pelin Toraman Soyyer ise hafif yaralı kurtuldu. Pelin Toraman Soyyer'in yaralanan köpeği de ameliyat edildi.

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