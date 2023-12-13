Cinayet gibi kaza! Sahil yürüyüşüne çıkanları motosiklet biçti

İddialara göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki sürücü yol boyunca birbirine sataşmayı sürdürdü. Görgü tanıklarının ifadesine göre otomobil, sağ şeritten ani manevrayla sol şeride geçen otomobil motosiklete çarptı.